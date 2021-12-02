Члены ЦИК встретились с одномандатниками

Сегодня члены Центризбиркома провели встречу с кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам, на которой участники встречи были проинформированы относительно процедуры ручного подсчета голосов.

На этой встрече кандидаты в депутаты рассказали о нарушениях во время агитационного периода и подняли вопрос о необходимости проведения перевыборов.

По этому поводу юрист Нурбек Токтакунов возразил им, что все спорные вопросы на избирательных участках должны решаться в законном русле.

Кандидат в депутаты по Октябрьскому избирательному округу Тилек Усупов напомнил о бюджете страны, который, по его словам, более не потянет повторные выборы.

"Если и проводить перевыборы, то только в определенных округах, как по примеру Первомайского и Свердловского районов. Весь Кыргызстан нет необходимости втягивать в этот процесс, тем более, при нынешнем экономическом кризисе", - сказал он.