В Нарыне в ДТП пострадали четыре человека

Вчера, 2 декабря, в Кочкорском районе около 21 часов 8 минут на 216 километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик КамАЗ и Toyota Nadia. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В результате аварии пострадали четыре человека (мужчина: О.М., 1985 г.р., две женщины: К.К.Г., 1990 г.р., С.И., 1951 г.р. и еще одна женщина: Т.А., 1993 г.р., получила тяжелые травмы).

На месте происшествия работали четыре спасателя, пострадавших помогли извлечь из машины и передали сотрудникам скорой помощи.