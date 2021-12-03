Погода
$ 84.79 - 84.94
€ 95.00 - 96.50

В Нарыне в ДТП пострадали четыре человека

204  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 2 декабря, в Кочкорском районе около 21 часов 8 минут на 216 километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик КамАЗ и Toyota Nadia. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В результате аварии пострадали четыре человека (мужчина: О.М., 1985 г.р., две женщины: К.К.Г., 1990 г.р., С.И., 1951 г.р. и еще одна женщина: Т.А., 1993 г.р., получила тяжелые травмы).

На месте происшествия работали четыре спасателя, пострадавших помогли извлечь из машины и передали сотрудникам скорой помощи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410275
Теги:
Кочкорский район, Нарын, Бишкек, Кыргызстан, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  