В Бишкеке провели редкую операцию

Недавно опытный интервенционный радиолог, врач рентгенхирург получивший высшее медицинское образование в Турции, Шаршебаев Руслан провел химиоэмболизацию печёночной артерии. Это редкая операция в Кыргызстане, так как пока недостаточно специалистов для выполнения этих манипуляций и не все больницы оснащены соответствующим оборудованием.

Это малоинвазивный метод паллиативного лечения онкологических больных, заключающийся в подведении химиопрепарата по артериям непосредственно к самой опухоли с последующим закрытием этих артерий специальными частицами, называемыми "эмболы".

Ее применили для лечения женщины, которая обратилась, когда опухоль обрела большие размеры, ее беспокоили боли в правом подреберье, слабость и потеря веса.

Специалисты сделали процедуру под местной анестезией и с рентген-контролем, манипуляция заняла 40 минут.

Доступ к печеночной артерии был обеспечен через бедренную артерию.

По словам врача, этим методом можно лечить практически все злокачественные неоперабельные опухоли в любых органах.