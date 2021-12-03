Завершена работа над художественным фильмом Асель Жураевой "Дитя небес"

На Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева завершилось производство художественного фильма "Теңирберди" ("Дитя небес") режиссера Асель Жураевой. Об этом студия сообщила на своей странице в сети Facebook.

Сценарий фильма писала сама Асель Жураева в сооавторстве с Темиром Бирназаровым. Снимал картину оператор Караш Жанышов. Художником постановщиком стал Эрлан Омурбеков. Музыку написал Чынгыз Жураев.

"Дитя небес" является совместным детищем общественного фонда "Творческих женщин Азии" и Национальной киностудии "Кыргызфильм".

Картина рассказывает историю пожилой бездетной пары со слабым здоровьем, живущей в небольшом селе. У дома стариков неизвестные оставляют шестимесячного младенца. Старик со старухой собираются передать ребенка органам власти, но услышав о том, что маленьких детей продают на органы, решают оставить малыша себе. Забота о младенце поворачивает жизнь пожилых людей в совершенно другое русло. У них появляется интерес к жизни.