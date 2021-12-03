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Завершена работа над художественным фильмом Асель Жураевой "Дитя небес"

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- Анастасия Карелина
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На Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева завершилось производство художественного фильма "Теңирберди" ("Дитя небес") режиссера Асель Жураевой. Об этом студия сообщила на своей странице в сети Facebook.

Сценарий фильма писала сама Асель Жураева в сооавторстве с Темиром Бирназаровым. Снимал картину оператор Караш Жанышов. Художником постановщиком стал Эрлан Омурбеков. Музыку написал Чынгыз Жураев.

"Дитя небес" является совместным детищем общественного фонда "Творческих женщин Азии" и Национальной киностудии "Кыргызфильм".

Картина рассказывает историю пожилой бездетной пары со слабым здоровьем, живущей в небольшом селе. У дома стариков неизвестные оставляют шестимесячного младенца. Старик со старухой собираются передать ребенка органам власти, но услышав о том, что маленьких детей продают на органы, решают оставить малыша себе. Забота о младенце поворачивает жизнь пожилых людей в совершенно другое русло. У них появляется интерес к жизни.


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URL: https://www.vb.kg/410290
Теги:
Кыргызфильм, фильм
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