Что посмотреть на этих выходных онлайн бесплатно и без рекламы?

Найти фильм на вечер ещё никогда не было так просто.

Только для абонентов О!

Оформляйте бесплатный пробный период Яндекс Плюс на 90 дней командой *090# или в приложении "Мой О!" , скачивайте приложение Кинопоиск и выбирайте контент под настроение за считанные секунды. Для вас там всё заботливо разложено по полочкам – жанрам, темам, коллекциям.

Что смотрим

Выбрать фильм быстро и легко – в первую очередь показано то, что востребовано всегда и у всех на слуху. Есть подборки историй со счастливым концом, для снятия стресса, лучшее от любимых режиссёров, просто красивое кино и ещё много, много всего интересного! Чем активнее вы будете пользоваться сервисом и отмечать понравившийся контент, тем точнее будут индивидуальные рекомендации для вас. В каталоге Кинопоиска – более 8 тысяч фильмов и сериалов: эксклюзивы, культовые франшизы, сериалы, блокбастеры, документалки и большой детский раздел в отличном качестве. Если вы учите английский язык, для вас есть фильмы и сериалы на английском языке, с субтитрами или без.

Где смотрим

Смотреть все это можно на компьютере или телевизоре (со Smart TV, приставками Apple TV и Android TV или через PlayStation 4). А еще можно скачать что-нибудь интересное на телефон и планшет. Кстати, вы можете начать смотреть фильм в приложении на телефоне, а продолжить на телевизоре или компьютере. И он начнется ровно с того места, где вы остановились.

Выбираем и откладываем на потом

Выбирать можно по стране, году выхода, жанру или рейтингу. То, что хотите посмотреть позже, можно добавить в список отложенных, просто нажав на кнопку "Буду смотреть". А потом найти нужный фильм или сериал уже в онлайн-кинотеатре в подборке "Вы хотели посмотреть".

Выбираем озвучку и субтитры

Озвучка - очень важный критерий для киноманов. Кинопоиск предлагает несколько дорожек с разным переводом. Кстати, при остановке серии и переходе с телефона на компьютер или телевизор выбранный язык сохраняется, и вам не придется настраивать что-то снова.

Узнаем, кто в кадре

На избранных фильмах и сериалах есть маленький бонус – функция распознавания лиц DeepDive. Достаточно при просмотре нажать на паузу и во всплывающем окне появятся имена персонажей и актеров в кадре, а на отдельных проектах – описание персонажа, комментарий режиссера и любопытные факты о съемках.

Что ещё есть в Плюсе:

Помимо доступа к онлайн-кинотеатру Кинопоиск, у вас будет доступ ко всему каталогу Яндекс.Музыки и другие преимущества, например, дополнительное место на Яндекс.Диске и скидка 10% на все поездки, заказанные в Яндекс Go , по тарифам "Комфорт" и "Комфорт+".

По окончанию бесплатного периода Яндекс Плюс будет стоить всего 179 сомов в месяц вместо 199, если бы вы оформляли эту подписку через сервисы Яндекса или на их сайте. Подробности по ссылке: o.kg.