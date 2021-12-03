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Российский блогер Dava пригласил еще одного кыргызстанца в Дубай

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- Айжан Мамбеталиева
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Недавно Dava (Давид Манукян) устроил для кыргызстанца по имени Эламан сюрприз. Он вызвал доставку на дом, а когда Эламан доставил заказ, Давид познакомился с парнем, узнал, что он любит рисовать и подарил ему iPhone 13.

На своей странице в TikTok Dava опубликовал видео в котором рассказывает, что Эламан сейчас устроился работать в KFC и он решил встретиться с ним на работе. Увидев Эламана и спросив как у него дела Давид сказал: "Полетишь с нами в Дубай? Я даю тебе шанс поменять свою жизнь. Ты готов?". Парень согласился.


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URL: https://www.vb.kg/410292
Теги:
ОАЭ, Россия, Кыргызстан, соцсети
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