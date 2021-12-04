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Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 4 декабря, дают оперу Джузеппе Верди "Аида" в четырех действиях с участием солиста Большого театра России, заслуженного артиста России Павла Черных. За дирижерским пультом будет маэстро - Но Тэ Чол (Южная Корея).

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 5 декабря, на Большой сцене театра пройдет балет Михаила Раухвергера "Чолпон" в трех действиях.

Начало в 17 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева в субботу и воскресенье, 4 и 5 декабря, можно посмотреть новый спектакль-притчу на кыргызском языке "Стон тетевы" ("Саадак какты"). Режиссер-постановщик - Уланмырза Карыпбаев.

Начало в 18 часов.

10, 11 и 12 декабря на сцене БГДТ лирическая драма по одноименному рассказу Чингиза Айтматова "Кызыл алма" ("Красное яблоко"). Режиссер-постановщик, автор инсценировки и музыкального оформления – заслуженный деятель культуры КР Нурлан Асанбеков.

Начало в 18 часов.

На Большой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова в субботу, 4 декабря, утром для детей покажут сказку Владимира Гольдфельда "Иван да Марья". Вечером на экспериментальной площадке театра публике будет представлена лирическая комедия Григория Берковича "Дура & Дурочка".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 5 декабря, утром на Большой сцене самым маленьким зрителям покажут сказку Григория Остера "Лесной переполох". А вечером здесь же артисты театра сыграют лирическую комедию "День космонавтики или Любовь, похожая на сон".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 5 декабря, малышам по традиции покажут два сказочных представления на русском и кыргызском языках.

Сначала мальчишки посмотрят спектакль "Приключения Зайчонка" по произведению Бориса Заходера. А затем дети познакомятся с героями истории под названием "Бардыгын билгим келет".

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле при ней 8 декабря открывается художественная выставка произведений трех художников Жыргала Матураимова, Алмаза Шаршекеева и Насиридина уулу Абая.

Выставка продолжит работу до 29 декабря.

Приходите в филиал "Галереи М" и АртХолл, расположенные в ЦУМ-2 "Айчурек", на 4 этаже.

Филиал работает каждый день с 10 до 20 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась мультимедийная выставка "Кыргыз өзөгү - ой иле таасири" ("Не терять корни, не отставать от времени").

Данная выставка – размышления художницы Алтынай Осмоевой о сохранении национальной идентичности.

Выставка продолжит работу до 10 декабря.

Продолжается выставка "Воздух, которым мы дышим" (повседневность и искусство Советского Кыргызстана). В экспозиции представлены произведения из фондов КНМИИ.

Посетить ее можно до 16 декабря.

Также можно познакомиться с фотовыставкой "Тревоги и надежды народа Кыргызстана", подготовленная корреспондентом "ПолитКлиники" Гулизой Урустамбек кызы. Проект показывает людей, живущих в регионах и занимающихся любимым делом.

Посетить экспозицию можно до 8 декабря.

Время работы музея: со вторника по воскресенье с 11 до 18 часов, в пятницу с 11 до 17 часов. Последняя пятница месяца – санитарный день.

КНМИИ находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.


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URL: https://www.vb.kg/410295
Теги:
выставка, музей, театр, Театр оперы и балета
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