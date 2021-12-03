MegaCom отчитался по итогам работы за 11 месяцев 2021 года

Cотовый оператор MegaCom, следуя традиции прозрачного ведения бизнеса, опубликовал итоги финансовой деятельности компании по итогам работы за 11 месяцев 2021 года. В ЗАО "Альфа Телеком" подтвердили, что со сменой руководства в текущем году организации удалось увеличить чистую прибыль с 500 млн сомов до 1,5 млрд сомов.

Напомним, в конце ноября 2021 года о необходимости мониторинга деятельности государственных предприятий в своём выступлении на заседании Совета безопасности Кыргызской Республики заявил президент Садыр Жапаров, подчеркнув, что власти страны должны владеть актуальной информацией о финансово-хозяйственной деятельности объектов госимущества.

"Увеличения объёмов чистой прибыли удалось достичь за счёт повышения эффективности персонала компании, оптимизации кадров. Были сокращены расходы непроизводственного характера, не связанные с ведением бизнеса, – отметил, комментируя выступление главы государства, генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов. – Кроме того, MegaCom продемонстрировал рост налоговых и иных выплат. Только за счёт покупки частот в текущем году компания пополнила государственную казну на 763 млн сомов".

Согласно данным портала "Открытый бюджет", общие выплаты в пользу государства со стороны ЗАО "Альфа Телеком" по состоянию на 3 декабря 2021 года составили более 2,5 млрд сомов.

По словам Азата Базаркулова, сотовый оператор MegaCom нацелен на дальнейшее увеличение прибыли. Также компания продолжит планомерную работу по расширению покрытия сети по всему Кыргызстану и запуску выгодных тарифных планов и актуальных цифровых сервисов.