Президент Жапаров сокращает расходы на госаппарат и Жогорку Кенеш

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Приводим текст Указа:

"О мерах по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления

Органами государственной власти и местного самоуправления не уделяется серьезного внимания изысканию внутренних резервов экономии бюджетных средств. Низкая эффективность механизмов контроля за использованием средств из республиканского бюджета приводят к нецелевому использованию бюджетных средств, недостачам и хищениям, невыполнению установленных нормативов по расходованию горюче-смазочных материалов, на потребление электро- и теплоэнергии, услуги связи, необоснованному списанию материальных ценностей и денежных средств, дру гим нарушениям финансовой дисциплины.

Раздутый аппарат государственных органов, организаций и учреждений, отсутствие надежного механизма контроля за использованием средств из республиканского бюджета, нерациональная и пассивная эксплуатация объектов государственной собственности приводят к неэффективному расходованию бюджетных средств и активов.

Некоторые принимаемые законодательные акты и другие нормативные правовые акты не подкреплены имеющимися у государства экономическими и финансовыми ресурсами, что ведет к неисполнению обязательств государства перед гражданами.

Финансовые злоупотребления и нарушения являются следствием отсутствия должного контроля, безответственного и халатного отношения руководителей государственных органов и органов местного самоуправления к исполнению своих обязанностей, безнаказанности виновных и должностных лиц.

В целях упорядочения расходов из республиканского бюджета и создания условий для его реального исполнения, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляю:

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) до 1 марта 2022 года разработать и утвердить программу неотложных мер по оптимизации расходов республиканского бюджета, повышению эффективности использования бюджетных средств государственными органами и органами местного самоуправления на 2022-2023 годы, предусмотрев в числе прочих мер реализацию следующих обязательных мероприятий:

– проведение инвентаризации и оптимизации количества учреждений, организаций и предприятий – получателей средств республиканского бюджета на основе перевода их на самоокупаемость и самофинансирование, реорганизации, упразднения дублирующих функций и сокращения численности руководящих работников;

– упорядочение условий оплаты труда и социального обеспечения работников учреждений, организаций и предприятий, содержание которых финансируется за счет средств республиканского бюджета;

– обеспечение действенного контроля за соблюдением государственными органами, органами местного самоуправления и другими получателями средств республиканского бюджета установленных лимитов на потребление электро- и теплоэнергии, услуги связи, приобретение мебели, ремонт и т.д.;

– инвентаризация автопарка министерств, административных ведомств, местных государственных администраций, иных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и оптимизация расходов на их содержание путем сокращения количества служебных автомашин, обслуживающих руководителей и расходов на их обслуживание до необходимого минимума;

– введение с 1 марта 2022 года запрета на приобретение министерствами, административными ведомствами, местными государственными администрациями, иными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления служебного автотранспорта, капитальный ремонт административных зданий, служебных помещений за счет бюджетных средств;

– запрет командировок за границу должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за счет бюджетных средств, за исключением командировок, определенных решением Президента Кыргызской Республики и Кабинета Министров Кыргызской Республики;

– персональная ответственность руководителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за соблюдение финансовой дисциплины в подведомственных организациях, учреждениях и предприятиях, обеспечение обязательного целевого использования бюджетных средств, недопущение финансирования внеплановых расходов;

2) до 1 марта 2022 года рассмотреть на заседании Кабинета Министров Кыргызской Республики вопросы состояния финансовой дисциплины, целевого использования бюджетных средств в органах исполнительной власти и местного самоуправления по итогам 2021 года, возмещения ущерба, нанесенного растратами и хищениями, а также о служебном соответствии должностных лиц, допустивших указанные нарушения, вплоть до освобождения от занимаемой должности и передачи материалов в правоохранительные органы;

3) до 1 марта 2022 года сократить штатные должности заместителей министров (кроме Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики), заместителей руководителей административных ведомств, заместителей глав местных государственных администраций и глав органов местного самоуправления до необходимого минимума.

Счетной палате Кыргызской Республики принять необходимые меры:

– по повышению эффективности государственного аудита управления финансовыми, материальными и другими государственными ресурсами органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными, муниципальными и частными организациями, учреждениями и предприятиями;

– по улучшению организации и повышению качества проводимых аудитов с тем, чтобы не оставлять без внимания ни одного случая нарушений финансовой дисциплины;

– по своевременному принятию мер к по возмещению нанесенного ущерба, привлечению виновных в совершении финансовых злоупотреблений к ответственности;

– ежеквартально представлять в Кабинет Министров Кыргызской Республики информацию о выявленных в результате государственного аудита финансовых злоупотреблениях и нарушениях для принятия соответствующих мер по их устранению;

– о принятых мерах по совершенствованию государственного аудита представить информацию к 1 марта 2021 года.

Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики (далее – Жогорку Кенеш) до 1 февраля 2022 года:

– принять необходимые меры по снижению расходов на содержание депутатов Жогорку Кенеша, связанных с парламентской деятельностью, оплачиваемых за счет государственного бюджета: обеспечение канцелярскими и техническими средствами; выплата ежемесячной компенсации за аренду жилья в размерах и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами, утвержденными Жогорку Кенешем; право на бесплатное пользование всеми видами государственного пассажирского транспорта на территории Кыргызской Республики; расходы на использовани е средств связи;

– принять меры по оптимизации структуры Аппарата Жогорку Кенеша, сокращению штатной численности сотрудников Аппарата Жогорку Кенеша на 30 процентов в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "О сокращении численности государственного аппарата" от 26 июня 2021 года № 278, а также иные меры по снижению расходов на содержание Аппарата Жогорку Кенеша.

Рекомендовать Жогорку Кенешу:

– определить, что подготовленный соответствующим финансовым подразделением Жогорку Кенеша проект сметы расходов на содержание Жогорку Кенеша на очередной финансовый год согласовывается со всеми комитетами Жогорку Кенеша. В случае несогласования проекта сметы расходов на содержание Жогорку Кенеша на очередной финансовый год с одним из указанных комитетов может создаваться рабочая группа из представителей комитетов Жогорку Кенеша и работников финансового подразделения Жогорку Кенеша для разработки согласованного проекта смет ы расходов на содержание Жогорку Кенеша на очередной финансовый год, который рассматривается комитетами. Согласованный проект сметы расходов на содержание Жогорку Кенеша на очередной финансовый год направляется Аппаратом Жогорку Кенеша в Министерство финансов Кыргызской Республики, ответственное за составление проекта республиканского бюджета;

– не принимать законы, реализация которых требует увеличения расходов, покрываемых за счет республиканского бюджета, либо влечет за собой сокращение его доходной части, без внесения соответствующих изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на текущий финансовый год;

– при принятии в течение финансового года законов, влекущих не предусмотренные законом о республиканском бюджете расходы, предусматривать в принимаемых законах нормы о вступлении их в силу со следующего за текущим финансового года.

Установить, что нормативные правовые акты Президента Кыргызской Республики, Кабинета Министров Кыргызской Республики, принятые после вступления в силу закона о республиканском бюджете на текущий финансовый год и влекущие за собой расходы за счет средств республиканского бюджета, не предусмотренные в указанном законе, подлежат обязательному согласованию с Министерством финансов Кыргызской Республики и должны содержать норму, предусматривающую осуществление финансирования в следующем за текущим финансовом году.

Указанные нормативные правовые акты учитываются Кабинетом Министров Кыргызской Республики при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год.

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики активизировать прокурорский надзор за исполнением законодательства о целевом использовании бюджетных средств и финансовой дисциплине, максимально используя прокурорские полномочия для выявления нарушений при использовании бюджетных средств в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

Особое внимание уделять законности использования бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы, пособий и социальной поддержки уязвимых слоев населения.

О принимаемых прокурорских мерах по обеспечению законности в этой сфере ежеквартально представлять информацию в Администрацию Президента Кыргызской Республики и через средства массовой информации доводить до сведения населения.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;

– в IV квартале 2022 года рассмотреть отчеты органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и правоохранительных органов о деятельности по реализации настоящего Указа.

Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по обеспечению экономии расходов республиканского бюджета, укреплению финансовой дисциплины и усилению борьбы с посягательствами на государственную собственность и бюджетные средства" от 23 апреля 2002 года № 98.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление по контролю исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию".