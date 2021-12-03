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Мэр Бишкека выступил на международном телемосте

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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принял участие в телемосте "Мегагорода Нового Шелкового пути". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Онлайн-мероприятие прошло в рамках международного инвестиционного форума "Almaty Investment Forum 2021".

Наряду с Айбеком Джунушалиевым в видеоконференции участвовали градоначальник Алматы и представители городских властей Казани, Санкт-Петербурга, Самарканда, Ташкента, Стамбула и Шэнчжэнь.

Мэр Бишкека отметил, как важно возрождение нового Шелкового пути, которое способно повысить глобальный интерес к культуре, туризму, торговле и инвестициям.

"Возрождение нового Шелкового пути создаст новые экономические возможности и новые точки роста для городов-участников, что станет импульсом к развитию предпосылок для роста заинтересованности всего мира к различным сферам и аспектам деятельности участников шелкового пути", - сказал Айбек Джунушалиев.

Также мэр сказал о необходимости развития между городами Шелкового пути прямого сотрудничества на основе тесной дискуссии. Сотрудничество между городами должно развиваться, как на уровне муниципалитетов, так и на уровне населения и бизнеса. А участники должны стремиться к созданию соответствующих площадок. Путем проведения ЭКСПО и выставок, бизнес-конференций, а также мероприятий по кооперации предприятий, созданию кластеров и совместных циклов производства.


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URL: https://www.vb.kg/410311
Теги:
мэрия, Бишкек
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