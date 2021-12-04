Мишустин: ЕАЭС - это сильное международное объединение

Евразийский экономический союз – это сильное международное объединение, повышающее свой авторитет на мировой арене. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, который принял участие в пленарной сессии второго Евразийского конгресса "Ключевые инвестиционные проекты – системные драйверы экономического роста в ЕАЭС".

Конгресс состоялся 2 декабря в Москве, участие в нем приняли представители государственных и бизнес-структур всех стран Союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, других государств, международных организаций, научного, экспертного сообществ.

Как отметил Михаил Мишустин, страны "пятёрки" преодолевают последствия распространения коронавируса и завершают год с неплохими показателями, которые превысили допандемийный уровень. По оценкам Евразийского банка развития, валовой внутренний продукт ЕАЭС вырастет в этом году на 4 процента.

Быстрое восстановление показывает взаимная торговля. За январь – сентябрь она увеличилась практически на треть. По итогам года объёмы могут повыситься более чем на 10 процентов – превысить значение предпандемийного 2019 года.

"Правительства обеспечивают реализацию утверждённых президентами наших стран Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Идёт формирование общих рынков союза: финансового, электроэнергетического, газового, нефтяного и нефтепродуктов. Выстроена институциональная основа для создания единого цифрового пространства ЕАЭС", - отметил российский премьер.

К числу важнейших задач он отнес обеспечение связанности территорий Союза, прежде всего для улучшения логистики, быстрой доставки товаров и комфортных путешествий. А также - в рамках сопряжения ЕАЭС с китайским проектом "Один пояс – один путь", и при формировании Большого евразийского партнёрства, с инициативой создания которого выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Необходимо сформировать, убежден Мишустин, полноценный "евразийский транспортный каркас", то есть создать объединённую сеть железнодорожной, автодорожной, морской, речной и авиационной инфраструктуры Евразии.

"Думаю, мы должны смотреть на возможности ЕАЭС ещё шире, ставить перед собой ещё более амбициозные задачи, осваивать новые направления сотрудничества", - заявил глава правительства России. К числу таких сфер он отнес, в том числе, глобальную климатическую повестку, формирование единой системы климатического регулирования на пространстве Союза.

По словам Мишустина, успех совместных действий зависит от доступности новых технологий и, конечно, от финансирования: "Приветствуем участие бизнеса в таких проектах. Считаем, что должны быть реализованы и крупные межгосударственные инициативы. Предлагаем более эффективно использовать ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития".

Глава российского кабитна назвал важным и то, что в программу конгресса вошли заседания интеграционных органов – Экономического совета СНГ и Совета Евразийской экономической комиссии. А в их повестке – значимые вопросы многостороннего сотрудничества, в том числе связанные с выполнением поручений глав государств и правительств СНГ и ЕАЭС.