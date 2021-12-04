Москва инициировала форум по сохранению русского языка за рубежом

"Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом" - международная конференция под таким названием проходит 2 – 4 декабря в Минске. В ней принимают участие преподаватели, работники сферы культуры и деятели искусства из России и стран ближнего зарубежья.

Местом проведения конференции стал Дом Москвы в Минске. А сама она организована совместно Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московским Домом соотечественника.

Мероприятие, как сообщается, предусматривает разнообразные форматы обсуждения помимо основной программы. Например, научно-практический семинар "Чтение в цифровую эпоху" призван помочь преподавателям русского языка и литературы сделать обучение более современным и интересным.

Также запланировано множество развлекательных мероприятий. Среди них – различные экскурсии и выставки, конкурс чтецов "Добрый сказ" и финальный концерт Сергея Волчкова, победителя второго сезона шоу "Голос".

По информации портала "Русский мир", в Госдуме РФ предложили упростить получение статуса носителей русского языка для соотечественников из-за рубежа. Проект соответствующего закона уже внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

По мнению разработчиков, необходимо, чтобы получение этого статуса было доступно людям по месту жительства за пределами России. Парламентарии отмечают, что сейчас подавать заявление необходимо в органы Министерства внутренних дел. Но подобный статус, который облегчает получение российского гражданства, очень важен для зарубежных жителей. Чаще всего в таких случаях признание носителями русского языка требует дополнительных затрат, а иногда и вовсе оказывается невозможным.

Поправками предлагается дать возможность иностранным гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации, быть признанными носителями русского языка в случае, если они являются соотечественниками. При этом предполагается, что порядок подачи таких заявлений определяется "федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел и дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами РФ".