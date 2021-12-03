Министра иностранных дел Словении пригласили в Кыргызстан

Состоялась встреча министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Словении Анже Логаром на полях СМИД ОБСЕ в г. Стокгольм. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Словенская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества с Кыргызстаном, в связи с чем отметила важность создания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. В плане торгово-инвестиционного сотрудничества перспективными обозначены сферы гидроэнергетики и фармацевтики.

Министр Казакбаев пригласил Анже Логара нанести визит в Кыргызстан с предложением провести совместный бизнес-форум. В положительном ключе отмечено проведение в Бишкеке Первого экономического форума Европейский Союз – Центральная Азия.

В целях расширения спектра двустороннего сотрудничества министр Казакбаев передал на рассмотрение словенской стороны проекты соглашений о сотрудничестве в сферах культуры, спорта, туризма, образования и науки, сельского хозяйства, здравоохранения, охраны окружающей среды.

Отдельно обсуждена ситуация в Афганистане.