В Москве задержали мужчину, стрелявшего в таксиста из Кыргызстана

В Москве задержан водитель Cadillac Escalade, устроивший стрельбу после дорожного конфликта. Пострадавшим оказался, по данным некоторых СМИ, таксист – уроженец Кыргызстана.

О задержании подозреваемого сообщили пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел России по российской столице.

Инцидент произошел утром 3 декабря на Большой Грузинской улице. Между двумя водителями произошел конфликт, в результате чего один из них осуществил выстрел предположительно из травматического оружия.

Как видно на видео с места события, водитель Cadillac Escalade подходит к автомобилю такси, после чего возникает стычка. После словесной перепалки владелец элитного внедорожника уходит к себе в машину, а затем возвращается и открывает стрельбу по таксисту.

Пострадавшего, раненного в руку, госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход проверки по факту данного конфликта взяла на контроль столичная прокуратура.

По предварительным данным, причиной стрельбы стало то, что таксист не уступил внедорожнику дорогу. Задержанному - 39-лет, он, по имеющейся информации, был судим и состоял на учете в наркодиспансере. Под суд попал за кражу, совершенную в 2009 году на Савеловском рынке Москвы. А 2017 году он ударил несколько раз отверткой мужчину, причинив ему тяжкие телесные повреждения.