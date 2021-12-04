Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.40 - 96.82

В Москве задержали мужчину, стрелявшего в таксиста из Кыргызстана

78  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве задержан водитель Cadillac Escalade, устроивший стрельбу после дорожного конфликта. Пострадавшим оказался, по данным некоторых СМИ, таксист – уроженец Кыргызстана.

О задержании подозреваемого сообщили пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел России по российской столице.

Инцидент произошел утром 3 декабря на Большой Грузинской улице. Между двумя водителями произошел конфликт, в результате чего один из них осуществил выстрел предположительно из травматического оружия.

Как видно на видео с места события, водитель Cadillac Escalade подходит к автомобилю такси, после чего возникает стычка. После словесной перепалки владелец элитного внедорожника уходит к себе в машину, а затем возвращается и открывает стрельбу по таксисту.

Пострадавшего, раненного в руку, госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход проверки по факту данного конфликта взяла на контроль столичная прокуратура.

По предварительным данным, причиной стрельбы стало то, что таксист не уступил внедорожнику дорогу. Задержанному - 39-лет, он, по имеющейся информации, был судим и состоял на учете в наркодиспансере. Под суд попал за кражу, совершенную в 2009 году на Савеловском рынке Москвы. А 2017 году он ударил несколько раз отверткой мужчину, причинив ему тяжкие телесные повреждения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410325
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  