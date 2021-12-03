Выборы 2021: В Бишкеке аксакалы обратились к лидерам проигравших партий

В Бишкеке аксакалы обратились к лидерам проигравших партий на выборах депутатов ЖК с призывом прекратить митинги и накалять обстановку в стране.

Одним из первых выступил экс-министр сельского хозяйства Карыпбек Асанов, который отметил, что на этот раз впервые в истории страны во время выборов админресурс не использовался.

"Вы же сами видели, что учителей не заставляли обслуживать выборы, форму № 2 убрали. Да и по некоторым кандидатам, которые победили, можно судить о прошедших выборах. В некоторых округах неожиданно победили молодые и прогрессивные ребята, которых не назовешь богачами", - сказал он.

Экс-депутат ЖК Тойгонбек Калматов сравнил последние парламентские выборы с прошлогодними.

"Вот некоторые сейчас кричат про нарушения, но даже в цивилизованных странах выборы на 100 процентов не проходят чисто. В нашем случае если сравнивать эти выборы с прошлогодними, то на этот раз они прошли честно. Как уже говорилось, админресурс не использовался, если и были попытки, то таких лиц сразу увольняли", - напомнил он.

Заслуженный работник сельского хозяйства Токтогул Сооронбаев высказался по поводу требований проигравших партий о проведении перевыборов.

"Хорошо, проведем перевыборы, но где гарантия, что потом снова не будут митингов. Нет такой гарантии. Давайте будем сохранять спокойствие и разум. Мы должны далеко вперед смотреть, так как вопрос уже стоит о сохранении страны. Все нужно делать в законном русле. Давайте дождемся результатов ручного подсчета, создадим независимые комиссии и уже потом можно будет давать оценку прошедшим выборам", - добавил он.

Также высказали свои мнения ветеран вооруженных сил Абсабир Эрежепов и председатель Совета ветеранов Первомайского района города Бишкек Маркил Ибраев.