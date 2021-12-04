Казакбаев: ОБСЕ теряет свою актуальность как площадка для открытого диалога

В Стокгольме Руслан Казакбаев выступил вместе с государственным секретарем США Блинкенем и Главой МИД России Лавровым в качестве основных докладчиков в тематическом обсуждении, посвященном концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и выполнению государствами-участниками ОБСЕ обязательств в рамках ее имплементации.

В своем выступлении Руслан Казакбаев особо подчеркнул, что ОБСЕ теряет свою актуальность как площадка для открытого и равного диалога, ввиду уменьшающейся роли Организации в обеспечении стабильности и нивелировании конфликтных ситуаций, в том числе из-за существующего дисбаланса в реализации трех ключевых измерений безопасности ОБСЕ.

По мнению кыргызской стороны, одним из основополагающих проблемных аспектов организации продолжает оставаться кризис доверия между ее членами, вопросы выполнения обязательств государствами-участниками в рамках ОБСЕ используются, в отдельных случаях, в политических целях одними государствами-участниками против других. Данные обстоятельства только усугубляют противоречия внутри Организации и наносят ущерб ее авторитету на международной арене.

При этом глава МИД КР отметил, что только взаимно уважая и соблюдая принципы, изложенные в основных документах ОБСЕ, а именно принципы суверенного равенства, территориальной целостности государств, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, уважения прав человека и основных свобод, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, Организация сможет объединиться и сделать шаг вперед на пути к поддержке концепции всеобъемлющей безопасности и обеспечению выполнения участниками своих обязательств.

Казакбаев подчеркнул, что все проблемы и вызовы в регионе ОБСЕ должны решаться посредством развития конструктивного диалога и на основе консенсуса, что потребует от всех государств-участников доброй политической воли.

Касательно событий в Афганистане, министр Руслан Казакбаев подчеркнул важность незамедлительных действий со стороны международного сообщества, в том числе государств-участников ОБСЕ по оказанию необходимого социально-экономического и гуманитарного содействия народу Афганистана.