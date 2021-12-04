Путин поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов

Вчера состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Кыргызстана Садыра Жапарова. Об этом проинформировали на сайте Кремля.

Как сообщается, Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением в республике парламентских выборов. С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства обеих стран, а также на тесное взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, что 28 ноября в Кыргызстане прошли выборы в парламент страны Жогорку Кенеш. Он теперь состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - в одномандатных избирательных округах.