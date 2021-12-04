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Путин поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов

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- Евгений Денисенко
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Вчера состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Кыргызстана Садыра Жапарова. Об этом проинформировали на сайте Кремля.

Как сообщается, Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением в республике парламентских выборов. С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства обеих стран, а также на тесное взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, что 28 ноября в Кыргызстане прошли выборы в парламент страны Жогорку Кенеш. Он теперь состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - в одномандатных избирательных округах.


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URL: https://www.vb.kg/410331
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