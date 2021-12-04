Арзыбек Кожошев принял участие в форуме "Космическая интеграция"

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев принял участие в деловом форуме Евразийского экономического союза "Космическая интеграция", который состоялся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

По ее данным, в своём выступлении первый зампредседателя кабмина Арзыбек Кожошев отметил важность объединения усилий государств ЕАЭС по использованию потенциала мирового космоса во благо наших народов и общества, а также осветил вклад республики в данном направлении.

В частности, он рассказал об участии Кыргызской Республики в проектах, связанных с освоением и развитием мирного космоса, проведении тренировок и подготовки космонавтов на территории страны в советское время.

Особо было подчёркнуто, что особенности географического расположения нашей страны и климат позволяют космонавтам тренироваться в условиях высокогорья и разряженного воздуха.

Арзыбек Кожошев особо отметил заслуги кыргызского космонавта Салижана Шарипова, его личный вклад в реализацию космической программы.

В мероприятии приняли участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, представители министерств и ведомств, академических кругов, -говорится в сообщении.