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Арзыбек Кожошев принял участие в форуме "Космическая интеграция"

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- Назгуль Абдыразакова
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Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев принял участие в деловом форуме Евразийского экономического союза "Космическая интеграция", который состоялся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

По ее данным, в своём выступлении первый зампредседателя кабмина Арзыбек Кожошев отметил важность объединения усилий государств ЕАЭС по использованию потенциала мирового космоса во благо наших народов и общества, а также осветил вклад республики в данном направлении.

В частности, он рассказал об участии Кыргызской Республики в проектах, связанных с освоением и развитием мирного космоса, проведении тренировок и подготовки космонавтов на территории страны в советское время.

Особо было подчёркнуто, что особенности географического расположения нашей страны и климат позволяют космонавтам тренироваться в условиях высокогорья и разряженного воздуха.

Арзыбек Кожошев особо отметил заслуги кыргызского космонавта Салижана Шарипова, его личный вклад в реализацию космической программы.

В мероприятии приняли участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, представители министерств и ведомств, академических кругов, -говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/410333
Теги:
парламент, форум, космонавтика, Москва, Кыргызстан
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