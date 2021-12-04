Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.40 - 96.82

Мелис Абдыбаитов не является помощником президента КР

125  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В социальных сетях и на одном из информационных ресурсов страны распространилась информация о якобы назначении некоего Мелиса Абдыбаитова помощником президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"В этой связи считаем важным проинформировать общественность о том, что указанная информация не соответствует действительности и является ложной.

Считаем, что подобными действиями отдельные лица вводят в заблуждение общественность. Гражданин М. Абдыбаитов не является ни помощником главы государства, ни сотрудником администрации президента КР и не имеет никакого отношения к С.Н. Жапарову.

Просим СМИ и пользователей социальных сетей доверять только достоверной, официально подтвержденной информации, - говорится в сообщении пресс-службы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410334
Теги:
президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  