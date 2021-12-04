Мелис Абдыбаитов не является помощником президента КР

В социальных сетях и на одном из информационных ресурсов страны распространилась информация о якобы назначении некоего Мелиса Абдыбаитова помощником президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"В этой связи считаем важным проинформировать общественность о том, что указанная информация не соответствует действительности и является ложной.

Считаем, что подобными действиями отдельные лица вводят в заблуждение общественность. Гражданин М. Абдыбаитов не является ни помощником главы государства, ни сотрудником администрации президента КР и не имеет никакого отношения к С.Н. Жапарову.

Просим СМИ и пользователей социальных сетей доверять только достоверной, официально подтвержденной информации, - говорится в сообщении пресс-службы.