Собянин заявил об улучшении воздуха в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о приближении качества воздуха в столице к лучшим стандартам. По его словам, существующие в столице энерготехнологии, электротранспорт, благоустройство, озеленение позволили снизить вредные выбросы в атмосферу. Тем самым российская столица вносит свой вклад в защиту климата. Об этом градоначальник рассказал участникам форума на выставке "Экспо-2020" в Дубае.

"За последние годы вредные выбросы в атмосферу снизились в несколько раз. И сегодня качество воздуха в Москве приближается к лучшим стандартам", - подчеркнул он.

Собянин добавил, что Москва по числу электробусов занимает первое место среди европейских городов. В этой связи он заверил, что к 2030 году веь общественный транспорт мегаполиса будет работать на электричестве. Кроме того, в городе уже сейчас высаживают тысячи новых деревьев, а зеленые пространства занимают половину площади города.

Источник: ren.tv