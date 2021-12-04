Кыргызстан - уникальная страна в ЦР, где открыто говорят о правах человека

Тому подтверждение – открывшийся вчера Международный кинофестиваль документальных фильмов по правам человека, который "Бир Дуйно – Кыргызстан" проводит 15–й год подряд. Это - уникальное событие в защите прав человека не только на всем постсоветском пространстве, но и за рубежом. Не случайно в нем с каждым годом принимает участие все большее количество стран. На этом фестивале представлены 45 фильмов из 17 государств - Испании, Бельгии, США, Англии, Франции, России, Казахстана, Конго и других.

"В этом году мы выбрали очень актуальную для всего человечества тему: "Права человека в период рисков и бедствий". Пандемия ударила по всем странам и их гражданам, но больше, конечно, пострадали уязвимые слои населения, и чаще нарушаются права в это сложное время именно этой категории лиц", - сказала VB.KG глава известного в мире правозащитного движения "Бир Дуйно – Кыргызстан" Толекан Исмаилова.

По ее словам, десятого декабря мировое сообщество отмечает День прав человека. И ленты, представленные на этот фестиваль, рассказывают о правах человека, борьба за которые отражается и на жизни каждого. Эти фильмы не могут никого оставить равнодушными. Что примечательно, и начался фестиваль документального кино в Международный день лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым пандемия принесла много тягот и забот. Некоторые из них присутствовали в зале, и, конечно, как всегда порадовала всех своим выступлением наша знаменитая танцевальная группа "Тумар". Танцоры выделывали на сцене такие выкрутасы, что даже очень здоровому человеку такое не под силу. Дух захватывало от их номеров. И в зале не смолкали аплодисменты.

Фестиваль всегда становится знаковым культурным и правозащитным событием в жизни столицы. Он продлится до 9 декабря. В течение этой недели будут показаны все ленты в кинотеатрах ТД "Азия Молл" и "Бродвей" с 10 до 18 часов, вход бесплатный. Пройдут мастер-классы для документалистов от известных кинодраматургов.

"Документальные картины прекрасны тем, что темы для них не закончатся никогда. Этот жанр - про бесконечное жадное любопытство к миру и ко всему, что нас окружает. Современное документальное кино привлекательно для зрителей в первую очередь необыкновенной смелостью и актуальностью, это – правда без прикрас", - сказал VB.KG кинорежиссер Ибадылла Аджибаев, победитель кинофестиваля в 2019 году.

Он снял фильм "Учитель" об учителе из маленького селе Кен–Суу Джумгальского района Нарынской области, который, по словам Аджибаева, потряс его своим сильным характером. Его приглашали работать в университете в Бишкеке, но он поехал учить детей к себе на родину, поскольку там вообще не было учителей. В этой школе не было даже света, топили печь. "Но после моего фильма там достроили школу, а моему герою даже присвоили звание заслуженного врача. То есть документальное кино достигает цели, помогает улучшить нашу действительность. И это главное", - считает режиссер Аджибаев.

"Документалистика дает возможность увидеть реальные кадры событий и происшествий, увидеть, чем и как живем остальной мир, услышать прямую речь непосредственных участников тех или иных событий. Мы ведь все разные по вероисповеданию, национальностям, культуре, но мы живем на одной планете, в одном, по сути, доме и это всех нас объединяет и не может оставить равнодушным к тому, что происходит вокруг. И такой кинофестиваль, который проводит "Бир Дуйно - Кыргызстан", подчеркивая наиболее важную проблему для нашего общего дома, напоминает каждый год всему человечеству, что мир у нас только один", - отметил в интервью VB.KG директор Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева Акжол Бекболотов.

Трудно не согласиться с главой регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Центральной Азии Ришардом Комендой, который назвал кинофестиваль по правам человека, ежегодно проводимый в Бишкеке, грандиозным событием. А действительно, что может быть важнее прав человека, права быть услышанным в своей стране, реализовать свои возможности и достойно жить? "Документальное кино – хороший инструмент, при помощи которого поднимаются вопросы защиты прав человека. Такие фильмы помогают понять мир и самих себя и вызывают желание действовать", - метко подметила заместитель посла Швейцарии в КР Анн Мулен.

И как отметили другие гости, Кыргызстан - уникальная страна в ЦА, в которой открыто говорят о правах человека, говорят о том, как улучшить права всех его граждан. И это ведь действительно так: у нас сильное гражданское общество, и власть прислушивается к его голосу.

Зал долго аплодировал председателю жюри фестиваля, декану медицинского факультета КРСУ, профессору Анэсу Зарифьяну, который в небольшом своем приветствии кинофестивалю высказал его квинтэссенцию:

"Документально кино не первый год уж

"Бир дуйно" проводит яркий фестиваль,

Тот, на который нам не жаль

Ни времени, ни добрых слов.

Ведь он касается основ

общественной и личной жизни,

Их освещая и в Отчизне,

И очень далеко от нас.

В 15, представьте, раз,

Чему не стоит удивляться,

Нам удалось, друзья, собраться

Под небом славного Бишкека,

Чтоб прав коснуться человека

В период рисков и угроз.

Так отнесемся же всерьез

К такой ответственной задаче

И пожелаем всем удачи".