В Новосибирске кыргызстанца осудили за незаконную легализацию мигрантов

В Новосибирске завершился судебный процесс по уголовному делу об организации незаконной миграции. Его фигурантами стали два человека, один из них – уроженец Кыргызстана

Как сообщают местные СМИ, противоправной деятельностью Олеся Вознесенская и Жаныбек уулу Эдилбек начали заниматься с начала 2019 года. Они находили жителей ближнего зарубежья, не желавших проходить установленные законом процедуры для легализации своего нахождения на территории России. И за денежное вознаграждение обеспечивали им фиктивную постановку на миграционный учёт.

Также приезжим предлагалось приобрести поддельные документы о временной регистрации. Для этого предприимчивая пара договаривалась с местными жителями, готовыми за деньги прописать у себя иностранцев. Последние также могли обзавестись документом, подтверждающим знание русского языка на уровне, требуемом законом о правовом положении иностранных граждан в России.

Эта противозаконная деятельность была пресечена благодаря усилиям оперативных работников областного управления ФСБ. По их предположению, некоторые легализовавшие в стране с помощью Олеси Вознесенской и Жаныбека уулу Эдилбека мигранты могли быть причастны к экстремизму, терроризму и разыскиваться за подобные действия другими государствами.

Приговор по делу накануне вынес И вот суд Ленинского района Новосибирска вынес свой вердикт. Оба подсудимых получили по два года условно.