Полицейские Петербурга раскрыли многомиллионное хищение из банкомата

В Санкт-Петербурге раскрыто многомиллионное хищение денег со счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России. По подозрению в серии хищений денежных средств с банковских счетов в крупном размере задержан 27-летний житель Новосибирска. Об этом сообщает российский сайт www.banki.ru

По версии следствия, злоумышленник незаметно установил на потолке в одном из торговых центров Северной столицы скрытую камеру. Она была направлена на клавиатуру находящегося в помещении банкомата, могла фиксировать вводимые клиентами ПИН-коды и передавать их по мобильной связи в Интернет. В сам банкомат было встроено скимминговое устройство для считывания данных с пластиковых карт. Как уточнили в ведомстве, полученная информация позволяла изготавливать дубликаты карт и снимать деньги со счетов.

Как полагают следователи, за два месяца потерпевшими стали более 100 граждан. Сумма ущерба превышает 12 млн рублей. Похищенные средства переводились на подконтрольные счета, а затем конвертировались в криптовалюту.

Один из организаторов криминальной схемы был задержан оперативниками на железнодорожном вокзале Новосибирска после прибытия из Санкт-Петербурга. У него изъяли ноутбук и средства связи.

"Следователем Следственного управления УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими устанавливаются все эпизоды и лица, причастные к противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк,-говорится в сообщении издания.