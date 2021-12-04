Страны СНГ объединяют усилия в сохранении всемирного наследия

"Всемирное наследие стран СНГ" - международный конгресс под таким названием завершил свою работу. Он проходил в формате видеоконференции с участием экспертов из стран Содружества и регионов России.

Это ежегодное мероприятие Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва – базовой организации в области сохранения всемирного наследия государств-участников СНГ. Конгресс состоялся при поддержке Министерства культуры России, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).

Цель конгресса – укрепление научного и профессионального потенциала среди профильных специалистов для эффективной реализации Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 года. На сей раз он был посвящен процессу номинирования объектов культурного наследия в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - в контексте, как заявлено, новых требований к научно-исследовательской работе при составлении номинационной документации и новых тенденций к выбору объектов для номинирования, включая транснациональные серийные номинации, а также культурные ландшафты.

Были представлены номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – уникальных объектов, расположенных на территории Армении, Беларуси, Центральной Азии, Дальнего Востока, Центральной и Северной России, Приуралья и Поволжья.

Кроме того, рассмаьтривались вопросы проведения оценки воздействия на наследие при реализации новых проектов в границах территорий, подлежащих охране в соответствии с упомянутой Конвенцией.

Презентации и экспертные обсуждения проходили в рамках двух секций: "Проекты новых номинаций всемирного наследия на территории СНГ" и "Транснациональные серийные номинации всемирного наследия на территории СНГ". Также состоялись круглые столы "Новый порядок номинирования объектов в Список всемирного наследия" и "Оценки воздействия для объектов всемирного наследия при проектах нового строительства"

На конгрессе выступили представители профильных научно-исследовательских коллективов и учреждений, представители национальных и региональных органов охраны памятников стран СНГ, молодые специалисты и эксперты ИКОМОС.

Посол по особым поручениям, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе отметил, что Россия придаёт приоритетное значение вопросам сохранения всемирного культурного и природного наследия и повышения представленности в Списке всемирного наследия.

"Мы с глубочайшим удовлетворением отмечаем высокий уровень сотрудничества в этом важном направлении с партнёрами по СНГ. Хотелось бы подчеркнуть нашу нацеленность на дальнейшее взаимодействие в рамках председательства России в Комитете всемирного наследия на 45-й сессии, которая пройдёт в Казани. Выражаем заинтересованность в проработке возможностей подготовки трансграничных и других совместных номинаций", – сообщил он.

От Кыргызстана в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО значится следующие наименования: священная гора Сулайман-Тоо, часть маршрутов сети Великого Шёлкового пути - Чанъань-Тянь-Шаньского коридора, включая городище Суяб, объекты Западного Тянь-Шаня - Сары-Челекский заповедник, Беш-Аральский и Падышатинский государственные заповедники.