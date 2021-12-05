Будет создана дирекция по реализация проекта "Бишкек сити"

Утверждено положение о государственной дирекции по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити". Соответствующее решение подписал премьер-министр Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

По ее информации, проект строительства международного делового центра "Бишкек-Сити" направлен на благоустройство города Бишкек и повышение его привлекательности для международных, иностранных и финансовых структур и инвесторов, а также для эффективного использования туристического потенциала города Бишкек, обеспечения динамичного развития современного бизнеса, финансовой и туристической инфраструктуры, и расширения перечня и улучшения качества предоставляемых услуг для населения и гостей столицы.