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Будет создана дирекция по реализация проекта "Бишкек сити"

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- Назгуль Абдыразакова
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Утверждено положение о государственной дирекции по реализации проекта "Строительство международного делового центра "Бишкек-Сити". Соответствующее решение подписал премьер-министр Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров КР.

По ее информации, проект строительства международного делового центра "Бишкек-Сити" направлен на благоустройство города Бишкек и повышение его привлекательности для международных, иностранных и финансовых структур и инвесторов, а также для эффективного использования туристического потенциала города Бишкек, обеспечения динамичного развития современного бизнеса, финансовой и туристической инфраструктуры, и расширения перечня и улучшения качества предоставляемых услуг для населения и гостей столицы.


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URL: https://www.vb.kg/410357
Теги:
строительство, Бишкек, премьер-министр
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