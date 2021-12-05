Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

Умер актёр дубляжа Санжар Саъдуллаев

138  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 68-м году жизни скончался известный актёр дубляжа Санжар Саъдуллаев, голосом которого говорили популярные персонажи из индийских фильмов, турецких и корейских сериалов. Об этом сообщает www.gazeta.uz.

4 декабря в возрасте 67 лет ушёл из жизни известный актёр дубляжа Санжар Саъдуллаев, сообщила на своей странице в Facebook журналист Шохира Хамро.

Санжар Саъдуллаев родился в 1954 году в Ташкенте. Выпускник отделения "Актёр драмы и кино" государственного театрально-художественного института имени А. Островского (ныне - Государственный институт искусств Узбекистана).

"Большую часть своей творческой карьеры проработал на национальном телевидении, в частности, на канале "Ёшлар". Актёр озвучил сотни фильмов, сериалов и документальных фильмов, его голосом говорили популярные персонажи из индийских фильмов, турецких и корейских сериалов" - говорится в сообщении узбекистанского издания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410358
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  