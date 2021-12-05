Умер актёр дубляжа Санжар Саъдуллаев

На 68-м году жизни скончался известный актёр дубляжа Санжар Саъдуллаев, голосом которого говорили популярные персонажи из индийских фильмов, турецких и корейских сериалов. Об этом сообщает www.gazeta.uz.

4 декабря в возрасте 67 лет ушёл из жизни известный актёр дубляжа Санжар Саъдуллаев, сообщила на своей странице в Facebook журналист Шохира Хамро.

Санжар Саъдуллаев родился в 1954 году в Ташкенте. Выпускник отделения "Актёр драмы и кино" государственного театрально-художественного института имени А. Островского (ныне - Государственный институт искусств Узбекистана).

"Большую часть своей творческой карьеры проработал на национальном телевидении, в частности, на канале "Ёшлар". Актёр озвучил сотни фильмов, сериалов и документальных фильмов, его голосом говорили популярные персонажи из индийских фильмов, турецких и корейских сериалов" - говорится в сообщении узбекистанского издания.