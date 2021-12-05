Акылбек Жапаров протестировал электромобиль

Кабинет министров Кыргызской Республики нацелен на создание условий для существенного увеличения доли электромобилей в стране, -сказал премьер-министр Акылбек Жапаров во время встречи с представителями компаний, поставляющих электромобили. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным глава кабмина подчеркнул важность перехода на устойчивые виды транспорта.

"Мы намерены запустить электробусы в столице. Для нас приоритетно увеличение электротранспорта в стране и создание соответствующей инфраструктуры. В проекте налогового кодекса Кыргызской Республики нужно предусмотреть освобождение от уплаты НДС при ввозе электромобилей на ближайшие 3-5 лет. Мы идем к зеленой экономике", - сказал он, добавив, что важность развития зелёной экономики отмечал глава государства на международном климатическом форуме в городе Глазго.

Акылбек Жапаров осмотрел различные модели электромобилей и протестировал одну из них.

"В ходе встречи также были обсуждены механизмы предоставления электромобилей в лизинг, а также возможность переоснащения автопарка управления делами Президента Кыргызской Республики на экологический вид транспорта", -говорится в сообщении правительства.