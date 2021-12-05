МИДы стран ОДКБ приняли совместное антитеррористическое заявление

Министры иностранных дел стран ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана приняли совместное заявление "О профилактике и борьбе с использованием Интернета в террористических целях". Это произошло на 28-м заседании СМИД ОБСЕ, состоявшемся 2 декабря в Стокгольме.

В документе выражена "глубокая обеспокоенность" террористическими нападениями, произошедшими в регионе ОБСЕ и за его пределами. И выражена "серьезная озабоченность" в связи с растущим использованием Интернета в террористических целях, включая прямые трансляции террористических нападений.

Министры подтвердили обязательства своих стран сохранять единство в международной борьбе с терроризмом, признавая центральную и координирующую роль ООН в этом деле. И призвали страны ОДКБ следовать руководящим принципам и передовым практикам документа Совета Безопасности ООН, озаглавленного "Всеобъемлющая международная рамочная стратегия противодействия распространению террористических идей".

Подчеркнуто, что в ОБСЕ накоплен солидный массив политических обязательств в контексте борьбы с терроризмом, в частности, с использованием Интернета в террористических целях. И отмечена необходимость стратегии по профилактике и борьбе с терроризмом, включающая партнерство заинтересованных сторон на всех уровнях, в том числе координацию между органами государственной власти, сотрудничество между государствами, международными и региональными организациями, а также частным сектором, гражданским обществом, научными кругами и СМИ.

"С озабоченностью отмечаем, что террористы формируют идеи, основанные на неправильном толковании и представлении в ложном свете религии для оправдания насилия, которые применяются для вербовки новых сторонников и иностранных террористов-боевиков, мобилизации ресурсов, в частности с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе через Интернет и социальные сети", - говорится в заявлении.

Главы МИДов выразили озабоченность распространением, в том числе через Интернет, "языка ненависти и идей, подстрекающих к насилию и питающих терроризм": "Необходимо наращивание усилий по развитию информационной грамотности, особенно среди молодежи, для предотвращения и противодействия пропаганде ненависти и террористическим идеям".

Отмечено, что пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентный глобальный вызов для всех государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству и оказывает влияние на общую безопасность в регионе ОБСЕ, в том числе в контексте террористических угроз".

"Государства-члены ОДКБ выступают за развитие взаимодействия между ОБСЕ и ОДКБ по вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях укрепления международного антитеррористического фронта", - говорится в завершении заявления.