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Папа Римский сравнил центры для мигрантов с концлагерями

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- Назгуль Абдыразакова
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К проблеме беженцев пытается привлечь внимание и папа Римский Франциск. Он сравнил центры для мигрантов с концлагерями нацистов. Об этом сообщает новостной сайт www.tvr.by.

По словам издания, осуждающие слова понтифик произнес на богослужении в одной из церквей Никосии на Кипре, где он сейчас находится с визитом. В нем приняли участие несколько десятков мигрантов с детьми. Глава католической церкви назвал колючую проволоку, окружающую лагеря беженцев, выражением ненависти к тем, кто просит хлеба и тепла, и заявил, что намерен открыть глаза на то, как обстоят дела, чтобы общество не привыкало к трагедиям беженцев.

"Накануне поездки Папа Римский назвал Средиземное море огромным кладбищем для мигрантов. По данным Международной организации по миграции, только в этом году в море погибли или пропали без вести около 1600 человек"- говорится в сообщении tvr.


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URL: https://www.vb.kg/410363
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