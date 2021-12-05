Папа Римский сравнил центры для мигрантов с концлагерями

К проблеме беженцев пытается привлечь внимание и папа Римский Франциск. Он сравнил центры для мигрантов с концлагерями нацистов. Об этом сообщает новостной сайт www.tvr.by.

По словам издания, осуждающие слова понтифик произнес на богослужении в одной из церквей Никосии на Кипре, где он сейчас находится с визитом. В нем приняли участие несколько десятков мигрантов с детьми. Глава католической церкви назвал колючую проволоку, окружающую лагеря беженцев, выражением ненависти к тем, кто просит хлеба и тепла, и заявил, что намерен открыть глаза на то, как обстоят дела, чтобы общество не привыкало к трагедиям беженцев.

"Накануне поездки Папа Римский назвал Средиземное море огромным кладбищем для мигрантов. По данным Международной организации по миграции, только в этом году в море погибли или пропали без вести около 1600 человек"- говорится в сообщении tvr.