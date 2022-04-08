Жизнь после инсульта. Советы от врача бишкекской клиники

На специальном стенде встроены бытовые предметы: дисковый телефон, замок с ключом, розетки, выключатели, настенный букварь и другие вещи, которые мы используем в повседневной жизни. Этот кабинет ЛФК предназначен для реабилитации больных, перенесших инсульт.

"Мы учим пациентов заново ходить, двигаться, умываться, одеваться", - говорит заведующий отделением неврологии частной клиники Артыкбаев Абдусалим.

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения. Существуют две его разновидности: геморрагический - вызванный разрывом мозговой артерии - и ишемический, при котором артерия, снабжающая кровью мозг, закупоривается тромбом, в связи, с чем часть головного мозга отмирает.

Последствия инсульта могут включать:

– паралич (полная обездвиженность);

– парез (частичное нарушение движений) руки или ноги на стороне, противоположной очагу поражения;

– серьёзные нарушения речи и письма;

– расстройства памяти;

– нарушение чувствительности и др.

Прогноз при инсульте зависит не только от обширности поражения мозга, но также и от качества оказанной первой помощи, скорости доставки больного в больницу, а в дальнейшем - от правильности и объёма реабилитационных мероприятий.

FAST тест

Инсульт занимает первое место в мире как медико-социальная проблема своей высокой смертностью и инвалидностью. Если у человека есть признаки инсульта, для его определения есть своя методика FAST тест (Face Arm Speech Test, что в переводе значит "Лицо-Рука-Речь-Тест)

1. Попросить человека улыбнуться. При инсульте улыбка будет кривая.

2. Попросите удержать руки поднятыми вверх, при слабости мышц это не удастся сделать.

3. Попросите пострадавшего человека сказать простое предложение. Во время приступа мужчина или женщина будет говорить медленно, запинаясь. Это похоже на речь пьяного человека.

4. Попросите высунуть язык - его кончик отклоняется в сторону очага в головном мозге.

Если вы подозреваете, что у человека инсульт, нужно срочно доставить больного в ближайшую клинику.Нельзя задерживать оказание медпомощи. Если у больного высокое давление, если снижать давление без контроля врачей это может привести к серьезным осложнениям. Нужно делать этого в стационаре под контролем врачей.

Что делать до приезда скорой?

- Положить больного в горизонтальное положение с приподнятой головой, расстегнуть верхние пуговицы одежды, нужно повернуть голову в бок, снять зубные протезы, очистить остатки пищи в ротовой полости, так как разновидности ротовой жидкости могут попасть в верхние дыхательные пути.

Из-за чего "помолодел" инсульт?

- Сейчас переполнены отделения, где лечатся инсультники. В настоящее время инсульт "помолодел" в связи с нестабильным экономическим положением, из-за постоянных нервных стрессов, неуверенности в завтрашнем дне. В советское время была профилактическая медицина, и велось диспансерское наблюдение, отсутствие профилактической работы также сказывается на развитие инсульта.

В республике не хватает реабилитационных центров для инсультинков

- Я больше 20 лет работал в госболницах столицы, заведовал инсультным отделением, к сожалению, там нет условий для реабилитации. Мы всегда поднимаем этот вопрос, но до сих пор отсутствуют реабилитиационные центры. Есть загородные центры, например в Воронцовке, но там не оказывают полноценную помощь. Городские больницы нуждаются в отдельных реабилитационных центрах.

Восстановление больных после инсульта бывает трудным

-Я специально устроился в эту клинику, потому что здесь есть все условия для оказания современной высокотехнологичной помощи больным с инсультом. Начиная с тромболизиса с первых часов, заканчивая реабилитацией. Больные, которые поступают с параличом, выходят на своих ногах. Восстановление больных после инсульта бывает трудным. Больной должен пройти несколько реабилитационных курсов, чтобы восстановить свою трудоспособность, жить без посторонней помощи. Конечно, все зависит от степени тяжести.

Учим пациентов заново ходить и двигаться

-В клинике работает кабинет бытовой реабилитации, где имеются все бытовые приспособления. Благодаря этим алгоритмам восстанавливается, мелькая моторика в пальцах. Каждого пациента заставляем, как новорожденного ребенка учиться заново ходить, двигаться, умываться, одеваться и т.д. С больными работает логопед-афазиолог врач, который специализируется на коррекции и устранении речевых нарушений после инсульта, он прошел обучение в Москве.

Нужно постоянно измерять свое давление

-Когда люди говорят у меня давление 150, и я чувствую себя прекрасно, все это ложь и обман. Если давление выше 130 происходит изменение сосудов. Гипертоническую болезнь называет тихой " убийцей". В один день может произойти образование тромба, парализация, инвалидизация. Заграницей люди измеряют свое давление в любых местах. Все знают свое артериальное давление, нужно вести активный образ жизни, чаще совершать прогулку на свежем воздухе, употреблять слабосоленую еду, исключить из рациона животные жиры. В 50 –е годы прошлого столетия в Японии была высокая смертность от инсульта. Японцы начали создавать госпрограммы для снижения гипертонической болезни. Во всех общественных местах были установлены приборы, для измерения давления и проходила массовая агитация употребление малосолёной пищи. В итоге они добились резкого снижения гипертонической болезни, - говорит врач.