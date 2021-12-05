В Оше впервые прошел концерт государственного филармонического оркестра

В Ошском национальном драматическом театре имени Ибраимова государственный филармонический оркестр Кыргызстана при поддержке структуры ООН-Женщины в рамках кампании "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и девочек" впервые провел концерт "Музыка надежды". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, полномочный представитель президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, представитель структуры "ООН-Женщины" в Кыргызстане Улзийсурен Жамсран, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгулов. В своем выступлении В.Рыскулова от имени мэра города Ош Алмаза Мамбетов и жителей города выразила слова благодарности за организацию подобного культурного мероприятия, а также отметила ту работу, которую проводит мэрия Оша совместно с международными организациями и общественными фондами в сфере противодействия насилия в отношении женщин. В рамках программы концерта все присутствующие смогли насладиться всемирно известными произведениями современных композиторов, а также услышать подборку лучших музыкальных композиций из популярных кинофильмов, -говорится в сообщении муниципалитета.