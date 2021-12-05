Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

В Оше впервые прошел концерт государственного филармонического оркестра

189  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ошском национальном драматическом театре имени Ибраимова государственный филармонический оркестр Кыргызстана при поддержке структуры ООН-Женщины в рамках кампании "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и девочек" впервые провел концерт "Музыка надежды". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, полномочный представитель президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, представитель структуры "ООН-Женщины" в Кыргызстане Улзийсурен Жамсран, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгулов. В своем выступлении В.Рыскулова от имени мэра города Ош Алмаза Мамбетов и жителей города выразила слова благодарности за организацию подобного культурного мероприятия, а также отметила ту работу, которую проводит мэрия Оша совместно с международными организациями и общественными фондами в сфере противодействия насилия в отношении женщин. В рамках программы концерта все присутствующие смогли насладиться всемирно известными произведениями современных композиторов, а также услышать подборку лучших музыкальных композиций из популярных кинофильмов, -говорится в сообщении муниципалитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410368
Теги:
концерт, Ош, филармония, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  