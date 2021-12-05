Назначен ряд судей местных судов КР

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в связи с истечением срока полномочий судей, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, внесены предложения о назначении 9 кандидатов на должности судей некоторых местных судов Баткенской, Ошской, Таласской областей и г.Бишкек, а также 7 кандидатов на вакантные должности некоторых местных судов Чуйской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Глава государства согласился с рекомендациями Совета по 15 кандидатам на должность судьи из 16 предложенных.

Президент издал указы о назначении судей для 15 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

Баткенская область:

Баткенский областной суд:

Абышова Кундуз Сабырбековна;

Кадамжайский районный суд:

Ажиматов Улан Абдыкаарович;

Тажибаев Илязбек Курванбекович;

Лейлекский районный суд:

Абдимиталипов Эльярбек Бахадирович;

Сүлюктинский городской суд:

Эрматова Гулзат Муктаровна;

Кызыл-Кийский городской суд:

Адимов Акылбек Акматович;

Ошская область:

Кара-Суйский районный суд:

Гуламидин уулу Элчибек;

Ошский городской суд:

Турдалиев Ниязбек Назарович;

Джалал-Абадская область:

Ноокенский районный суд:

Чоноев Чынгыз Мелисович;

Джалал-Абадский городской суд:

Ганиев Жоомарт Махамадисакович;

Чүйская область:

Чүйский областной суд:

Кыдыралиева Нурзат Амантуровна;

Таласская область:

Таласский городской суд:

Суйналиев Дамир Суйунтаевич;

г.Бишкек:

Бишкекский городской суд:

Бекбаева Нурия Хусаиновна;

Накешова Минура Асылбековна;

Токтосунов Шарабидин Бекташевич.

Указы вступают в силу со дня подписания, -говорится в сообщении пресс-службы.