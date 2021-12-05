Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

Назначен ряд судей местных судов КР

177  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в связи с истечением срока полномочий судей, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, внесены предложения о назначении 9 кандидатов на должности судей некоторых местных судов Баткенской, Ошской, Таласской областей и г.Бишкек, а также 7 кандидатов на вакантные должности некоторых местных судов Чуйской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Глава государства согласился с рекомендациями Совета по 15 кандидатам на должность судьи из 16 предложенных.

Президент издал указы о назначении судей для 15 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

Баткенская область:

Баткенский областной суд:

Абышова Кундуз Сабырбековна;

Кадамжайский районный суд:

Ажиматов Улан Абдыкаарович;

Тажибаев Илязбек Курванбекович;

Лейлекский районный суд:

Абдимиталипов Эльярбек Бахадирович;

Сүлюктинский городской суд:

Эрматова Гулзат Муктаровна;

Кызыл-Кийский городской суд:

Адимов Акылбек Акматович;

Ошская область:

Кара-Суйский районный суд:

Гуламидин уулу Элчибек;

Ошский городской суд:

Турдалиев Ниязбек Назарович;

Джалал-Абадская область:

Ноокенский районный суд:

Чоноев Чынгыз Мелисович;

Джалал-Абадский городской суд:

Ганиев Жоомарт Махамадисакович;

Чүйская область:

Чүйский областной суд:

Кыдыралиева Нурзат Амантуровна;

Таласская область:

Таласский городской суд:

Суйналиев Дамир Суйунтаевич;

г.Бишкек:

Бишкекский городской суд:

Бекбаева Нурия Хусаиновна;

Накешова Минура Асылбековна;

Токтосунов Шарабидин Бекташевич.

Указы вступают в силу со дня подписания, -говорится в сообщении пресс-службы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410369
Теги:
назначение, президент, судья, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  