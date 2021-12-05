Назначен ряд судей местных судов КР

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в связи с истечением срока полномочий судей, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, внесены предложения о назначении 9 кандидатов на должности судей некоторых местных судов Баткенской, Ошской, Таласской областей и г.Бишкек, а также 7 кандидатов на вакантные должности некоторых местных судов Чуйской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Глава государства согласился с рекомендациями Совета по 15 кандидатам на должность судьи из 16 предложенных.
Президент издал указы о назначении судей для 15 кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
Баткенская область:
Баткенский областной суд:
Абышова Кундуз Сабырбековна;
Кадамжайский районный суд:
Ажиматов Улан Абдыкаарович;
Тажибаев Илязбек Курванбекович;
Лейлекский районный суд:
Абдимиталипов Эльярбек Бахадирович;
Сүлюктинский городской суд:
Эрматова Гулзат Муктаровна;
Кызыл-Кийский городской суд:
Адимов Акылбек Акматович;
Ошская область:
Кара-Суйский районный суд:
Гуламидин уулу Элчибек;
Ошский городской суд:
Турдалиев Ниязбек Назарович;
Джалал-Абадская область:
Ноокенский районный суд:
Чоноев Чынгыз Мелисович;
Джалал-Абадский городской суд:
Ганиев Жоомарт Махамадисакович;
Чүйская область:
Чүйский областной суд:
Кыдыралиева Нурзат Амантуровна;
Таласская область:
Таласский городской суд:
Суйналиев Дамир Суйунтаевич;
г.Бишкек:
Бишкекский городской суд:
Бекбаева Нурия Хусаиновна;
Накешова Минура Асылбековна;
Токтосунов Шарабидин Бекташевич.
Указы вступают в силу со дня подписания, -говорится в сообщении пресс-службы.