Луна будет расти в течение всей недели. Гороскоп с 6 по 12 декабря

Луна будет расти в течение всей недели, благоприятствуя реализации новых дел и претворению в жизнь задуманных планов. Но, негативное влияние Меркурия и Солнца с Нептуном может направлять энергию в обсуждения, споры и размышления, что будет занимать время, но не приносить реальных результатов.

Овен – критичность руководства и влиятельных людей пойдёт на пользу делам и финансовому положению. Следуя полученным наставлениям и корректируя свои планы, действия, вы обойдёте стороной расставленные заманчивые ловушки, не только сохранив сбережения, но и увеличив поток финансовых поступлений. Удастся оформить документы, не обращаясь к посредникам. Многочисленные знакомые на перебой могут делать заманчивые предложения, втягивая в опасные приключения. Берегите здоровье, остерегайтесь аварийных ситуаций.

Телец – полученные известия издалека дадут пищу для размышлений. Принимая во внимание полученную информацию удастся подкорректировать некоторые планы, а другие намерения резко изменить, что пойдёт на пользу. Финансовое положение начнёт штормить. Отложите существенные траты, как на инвестиции, так и покупки, несмотря на давление как со стороны знакомых, так и обстоятельств. Разбрасываясь деньгами, вы рискуете опустошить казну перед новогодними праздниками.

Близнецы – дополнительная работа и оптимизация текущей деятельности увеличат доходы. Исключив работу, которая не даёт практической выгоды, вы сможете сосредоточиться на делах, которые пополняют казну. Споры с руководством и деловыми партнёрами могут затягивать, переходя в вялотекущий конфликт, но особой пользы не принесут. Надеяться на волшебное разрешение трудностей благодаря вмешательству влиятельных людей бесполезно. Данные обещания могут растаять как снег на тёплом солнце.

Рак – мифические перспективы, которые с удовольствием рисуют посредники и новые знакомые, обещая работу, развеются, так и не оправдав ожиданий. Прежде чем менять место работы, а тем более соглашаться на работу или учёбу за рубежом, наведите справки, соберите информацию, дабы не оказаться у разбитого корыта. Поменяв круг общения, вы сможете избавиться от влияния людей, которые манипулируют вашим сознанием. В переменах нуждаются амурные отношения, и откровенный разговор поможет прийти к гармонии.

Лев – решив заняться подготовкой дома к новогоднему празднику, вы освободите себя от этих хлопот в тот момент когда предновогодняя суета не оставит времени для уборки, косметического ремонта и украшения дома. С покупками не торопитесь. Рассеянность и эмоциональные порывы могут опустошить кошелёк раньше, чем вы доберётесь до вещей, за которыми и пришли в торговые ряды. А деловые переговоры провести не помешает. Вы сможете прийти к пониманию стратегии сотрудничества в наступающем году.

Дева – вы многое успеете сделать, если не станете в преддверии новогодних праздников тратить драгоценное время на споры в доме, пытаясь доказать очевидные вещи. Вас ожидают важные деловые встречи, участие в обучении и поездки, которые помогут повести итоги года и сделать хороший задел на предстоящий 2022 год. Удастся вместе с домочадцами устроить загородную поездку, дабы обновить умение кататься на санках и лыжах, либо устроить свидание, если создание семьи ещё только в перспективе.

Весы – сделайте ревизию в доме, оцените что нужно обновить, поменять или починить в доме или в гардеробе, и направляйтесь за покупками. Дабы в новый год войти с обновками и уютным интерьером. Вам удастся отыскать практичные и элегантные вещи по хорошей цене. В общении и поездках знайте меру. Вы можете утонуть в потоке ненужной информации, а собираясь на деловые встречи проверьте всё ли вы взяли. Забывчивость может всё усложнить.

Скорпион – меняйте всё по своему усмотрению, не дожидаясь пока другие проявят инициативу. Вы умело организуете и деловые встречи, презентации, и новогодние торжества, подготовка к которым уже должна выходить на финишную прямую. Вот только за покупками вам лучше не ходить. Выбор окажется непрактичным, а поскольку потратить вы умудритесь приличную сумму денег, средств на исправление уже не окажется.

Стрелец – восполнив силы и поправив здоровье, вы сможете пополнить казну и сделать хорошие покупки к новогоднему торжеству, интуитивно угадав желания близких людей при выборе подарков. Терять время в спорах бесполезно. Вы не только не придёте к общему мнению с домочадцами или деловыми партнёрами, а ещё больше отдалитесь от понимания друг друга. В выходные дни ожидаются приятные поездки и получение хороших известий.

Козерог – строя догадки и предположения, вы можете погрузиться в сомнения, которые помешают работе и создадут преграды в общении. Поговорив с домочадцами и коллегами, озвучив свои тревоги, вы многое проясните в отношениях и внесёте полезные корректировки в свои планы. Благодаря вашей решительности, вы сможете достичь заметного прогресса в делах и учёбе, а также перейдёте на новых уровень в личных отношениях, что не оставит повода для сомнений и слухов.

Водолей – двуличность некоторых сослуживцев и новых знакомых способна создать сложности в делах и привести к существенным убыткам. Меняя свою точку зрения, искажая факты они могут повести в самый ответственный момент. Спасут положение преданные вам люди и собственная интуиция. Указав на несоответствие слов и поступков словоохотливых знакомых, они остановят от опустошения казны и втягивания в сомнительные проекты. При содействии влиятельных знакомых удастся оформить документы.

Рыбы - будьте внимательны к инициативам руководства и влиятельных людей. Вовремя заметив изменившиеся условия, вы избежите досадных недоразумений. Будьте внимательны при работе с документами. Возникшие ошибки способны создать сложности. Вечеринки, свидания и поездки изменят настроение, вдохнув романтику в вашу жизнь и создав новогоднюю атмосферу. Принимая идеи и предложения друзей и второй половинки, вы измените жизнь к лучшему.

Астролог Андрей Рязанцев