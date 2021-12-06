Не проверено - не покупай: Осторожно, отравленное мясо!

За 10 месяцев нынешнего года в стране было утилизировано более пяти тонн мяса всех видов. Конфискат обезвреживается путем измельчения и засыпки хлорной известью. Но все равно становится страшно: вдруг ветеринары что–то недоглядели, а последствия их ошибок могут быть очень опасными.

Эту информацию предоставила пресс–служба Министерства сельского и водного хозяйства. Как оказалось, специалисты лабораторий ветеринарно– санитарной экспертизы с января по октябрь провели 53 тысячи экспертиз и 4 тысячи 352 лабораторных исследования.

Цифры впечатляют, но в то же время говорят о том, что фермеры продолжают сдавать на убой больных животных.

Странно, что у нас могут происходить такие случаи. Два года назад, по данным Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, в селах резко возросло число частных ветеринаров. Если раньше их было 500 человек, то сейчас тысяча. Эти специалисты обеспечиваются ветпрепаратами, необходимым оборудованием. Без справки ветврача, как уверяли руководители инспекции, ни одна туша не могла быть продана на рынке. Более того, каждое животное поставлено на учет. Три года назад к тому же завершилась индентификация крупного рогатого скота, а год назад - овец и коз.

Если раньше эхинококкозом заболевали полторы тысячи человек, то в последние два года - не более 700. В 5,8 раза сократились случаи заражения человека бруцеллезом. Такая тенденция и по другим инфекционным недугам, передающимся от животных.

И все же факты продажи туш больных животных имеют место. Значит, система вакцинации и индентификации скота дает сбои. Интересно, где? Как признался корреспонденту "Вечернего Бишкека" фермер Кайрат Бусурманкулов из села Кегеты Иссык–Атинского района, далеко не все его знакомые стремятся воспользоваться услугами ветеринаров. Этим специалистам нужно платить за каждую прививку животным. Одна инъекция, как минимум, стоит 100–150 сомов, а если у крестьянина на подворье 50–100 голов крупного рогатого скота, то ему приходится изрядно раскошелиться. Причем ежегодно животным необходимо делать по несколько прививок. Так что цены на услуги частных ветеринаров сегодня кусаются.

Есть еще одна проблема: убойные пункты. Районные власти могут подтвердить, что животных забивают, а потом разделывают туши подчас в неприспособленных местах. Цивилизованные убойные пункты экономные животноводы стараются избегать, их услуги также не дешевы.

Вот фермеры и действуют на свой страх и риск, рассчитывают "найти общий язык" с ветеринарами на рынках, в результате не проверенное мясо за небольшое вознаграждение может попасть на прилавок.

Существует еще одна проблема - так называемая дикая продажа. Горожане не дадут соврать: говядина и баранина подчас реализуются за пределами рынков. Да, ветеринары совместно с милиционерами проводят рейды, в ходе которых штрафуют нарушителей на незначительные суммы, но через день те вновь появляются на своих местах. Так может быть, имеет смысл ужесточить меры наказания к стихийным торговцам?

Совет покупателям: даже в мясных павильонах можно подстраховаться и не стесняясь спрашивать у реализаторов разрешительные документы.