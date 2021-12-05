Ученые Кыргызстана и Китая успешно решают проблему чистой питьевой воды

Ученые Кыргызско-китайского научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии в Бишкеке успешно решают проблему обеспечения сельчан чистой питьевой водой, устанавливая в регионах системы очистки воды.

"Между академиями наук Кыргызстана и Китая подписан договор о сотрудничестве. Согласно ему, был создан Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии. Одной из приоритетных задач мы определили исследования по воде", - сказал VB.KG президент Национальной академии наук КР Мурат Джуматаев.

По его словам, кыргызско-китайский научный центр разработал проект под названием "Исследование географических особенностей качества водных ресурсов Кыргызской Республики для обеспечения населения питьевой водой". Как известно, обеспечение населения чистой водой пока остается одной из серьезных проблем государства. В целом на реабилитацию и создание систем питьевого водоснабжения в населенных пунктах требуется порядка 30 миллиардов сомов или 438,6 миллиона в долларовом эквиваленте. До 2026 года планируется построить или восстановить водопроводы в 425 селах и 22 городах, однако полностью требуемой суммы пока изыскать не удалось.

По словам сотрудника Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Аскарбека Токтошева, из 1800 сел и 32 городов в стране обеспечены чистой водой более 80 процентов. Лучше всего ситуация в городах, где доступ к ней имеют 80-85 населения. В некоторых же селах обеспеченность чистой питьевой водой остается пока низкой.

"Мы исследовали 15 подземных источников, которыми пользуется население, и выяснилось, что качество воды в них плохое. Несмотря на чистую с виду воду, пить ее небезопасно для здоровья. Доказано, что качество воды очень влияет на здоровье. Нередко у сельчан вспыхивают различные инфекционные заболевания", - сказал VB.KG профессор научного центра Саламат Аламанов.

В рамках проекта ученые обратились к своим коллегам из Синьцзянского филиала Академии наук КНР. Те вышли на Чунцинский институт технологии окружающей среды при Чунцинском институте зеленых и интеллектуальных технологий АН КНР, которые разработали и сами же произвели оборудование по очистке воды. На помощь ученым двух стран пришел Альянс международных научных организаций "Один пояс – один путь", созданный специально для поддержки вот таких научных исследований в странах вдоль Шелкового пути. В него входят почти 40 стран, в том числе Кыргызстан.

Из 11 сел, где уже установлено оборудование китайских ученых, в адрес центра приходят положительные отзывы от сельчан. А центры госсанэпиднадзора сообщают, что после очистки вода отвечает требованиям закона КР о безопасности.

Обороудование очищает воду любой загрязненности. Комбинированная система фильтрации удаляет все виды бактерий, ионы тяжелых металлов и другие вредные вещества и даже такие канцерогенные патогены, как хлороформ и фтор. Вода, по отзывам сельчан, становится как минеральная, даже накипь не появляется.

По словам содиректора научного центра с китайской стороны Ли Яоминга, в этом году центр установил оборудование второго поколения. Оно компактнее и эффективнее предыдущего. Как он считает, для дальнейшего продвижения проекта необходимо привлекать коммерческие компании по обслуживанию систем очистки воды. Кроме того, если местные компании освоят производство расходных материалов, то это позволит намного снизить расходы на установки.

- Обеспечение чистой питьевой водой жителей в отдаленных селах было важной частью борьбы с бедностью и в Китае. Правительство Китая преодолело большие трудности, добившись исторического успеха в разрешении этого вопроса. Надеемся, что расширение сотрудничества в этой сфере будет способствовать улучшению ситуации с питьевой водой в селах Кыргызстана, - сказал советник-посланник посольства КНР в КР Ли Баоцзе.