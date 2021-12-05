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Мэрия Бишкека внедряет пилотный проект по подземному хранению и сбору ТБО

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- Назгуль Абдыразакова
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На сайте государственных закупок объявлен тендер на запуск проекта. Конкурсные заявки необходимо подать в срок до 17 декабря 2021 года, 14:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

По ее данным, работу проведут в рамках проекта "Улучшение системы управления вывоза ТБО в городе Бишкек", который финансируется Европейским банком реконструкции и развития.

"Внедрение современных технологий позволит создать новую систему сбора и хранения мусора. Благодаря такому подходу городские улицы приобретут более эстетичный облик.

Также поспособствует созданию чистоты и порядка рядом с мусорными контейнерами и площадками, не будет запаха от разложения пищевых отходов. А главное точки сбора больше не будут местом скопления бродячих животных"- говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/410379
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия
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