В Оше прошла презентация игры-серила "Тайна Сары-Кёль"

В Кыргызстане вышла игра-сериал "Тайна Сары-Кёль" - новый проект авторов игры "Ласточки. Весна в Бишкеке"

Фонд "Открытая Линия" и команда разработчиков из разных стран выпустили вторую смартфонную игру-сериал из цикла "Ласточки". Игра называется "Тайна Сары-Кёль" и затрагивает тему детских браков в Кыргызстане.

Игра выполнена в жанре интерактивной истории, её события разворачиваются в горном селе на юге Кыргызстана. Игрок может принимать решения за главную героиню игры, влияя на развитие сюжета.

Проект создан общественным фондом "Открытая Линия", который занимается продвижением прав девочек и женщин в Кыргызстане. Игра имеет просветительскую цель: содействовать повышению информированности о вреде детских браков, важности образования, нахождения призвания и развития лидерских качеств у девочек.

Мунара Бекназарова, директор фонда "Открытая Линия": В игре "Тайна Сары -Кель" создана такая героиня, с которой, со слов девочек, которым мы показали проект игры, они хотели бы себя ассоциировать: "Нам не хватало таких подруг в детстве и в юности. У главной героини Эркинай мы увидели разные умения и черты характера, которые она приобрела по ходу повествования и через нее мы тоже их начинаем приобретать. Мы вместе с героиней прошли путешествие по ее пути, пытались убежать в город от безальтернативного предложения выйти замуж за нелюбимого, да еще и в школьном возрасте, пытались спасти свое село и отстоять свое будущее. Главная героиня научила нас не бояться условий, в которые кто то из нас может попасть, а искать и находить лучшие решения из возможных, кооперироваться со своими друзьями и опираться на их взаимопомощь.

По сюжету игра "Тайна Сары-Кёль" - это подростковый детектив: в небольшом айыле два парня и две девушки расследуют таинственные события, происходящие в окрестностях горного озера. Чтобы раскрыть тайну, им придется найти ответы на вопросы, о которых не хотят задумываться даже взрослые жители села.