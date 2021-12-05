В Бишкеке обновлен памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову

В Бишкеке сегодня состоялось открытие обновленного памятника Герою Советского Союза, генерал-майору Панфилову Ивану Васильевичу. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, на официальном мероприятии принял участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, министр обороны КР Бактыбек Бекболотов, Руслан Бийбосунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Николай Удовиченко, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, главы дипломатических представительств государств-членов СНГ.

Участники митинга-реквиема возложили цветы и венки к памятнику, почтили минутой молчания память бойцов Панфиловской дивизии.

В рамках двустороннего сотрудничества со Свердловской областью Российской Федерации, в городе Екатеринбург точная копия фигуры И.В. Панфилова отлита из бронзы. Общая высота памятника составляет 9 метров. Постамент и стилобат выполнены из розового гранита, с трёх сторон украшен барельефами, где отражены эпизоды героизма 28 панфиловцев.

Демонтированная фигура И. В. Панфилова, отлитая из бетона с медной крошкой была установлена в 1942 году. Её архитектором является В. В. Верюжский, а скульпторами: О. М. Мануйлова, А. А. Мануйлов, Г. И. Фриг-Хар и М. Эпштейн. После установки реконструкция памятника не проводилась, ограничиваясь лишь реставрацией.

"Старый памятник отреставрирован и установлен в городе Балыкчы на месте, где расквартирована Панфиловская дивизия. Он утвержден как памятник искусства республиканского значения", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Бишкека.