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Разыскивается без вести пропавший Казаков Арсен

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- Назгуль Абдыразакова
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Разыскивается житель Токмока Казаков Арсен Сабырбекович 2003 года рождения, который вышел из дома расположенная по адресу город Токмок ул. Жантаева 28 августа 2021 года и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы длинные коричневого цвета связанные сзади, глаза карие, брови черные густые.

Был одет: футболка белого цвета, брюки коричневого цвета, кроссовки.

Сообщается, что указанный без вести пропавший вышел из дома и не вернулся из за возникшей ссоры с родителями.

В настоящее время для установления местонахождения указанного без вести пропавшего сотрудниками милиции проводятся все необходимые

оперативно-розыскные мероприятия.

В связи с чем ОВД города Токмок обращается к гражданам владеющими какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, деж. часть ОВД города Токмок (0312) 60-73-63, (03138) 6-31-02, 0501 90 00 65, 0551 102 753 (группа розыска).


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URL: https://www.vb.kg/410382
Теги:
розыск, Токмак
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