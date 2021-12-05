Разыскивается без вести пропавший Казаков Арсен

Разыскивается житель Токмока Казаков Арсен Сабырбекович 2003 года рождения, который вышел из дома расположенная по адресу город Токмок ул. Жантаева 28 августа 2021 года и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы длинные коричневого цвета связанные сзади, глаза карие, брови черные густые.

Был одет: футболка белого цвета, брюки коричневого цвета, кроссовки.

Сообщается, что указанный без вести пропавший вышел из дома и не вернулся из за возникшей ссоры с родителями.

В настоящее время для установления местонахождения указанного без вести пропавшего сотрудниками милиции проводятся все необходимые

оперативно-розыскные мероприятия.

В связи с чем ОВД города Токмок обращается к гражданам владеющими какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, деж. часть ОВД города Токмок (0312) 60-73-63, (03138) 6-31-02, 0501 90 00 65, 0551 102 753 (группа розыска).