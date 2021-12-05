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Кыргызстанский блогер Sydyman повторил российских блогеров

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанский блогер Sydyman, он же Элмирбек Сыдыманов, решил повторить добрые дела своих российских коллег.

На своей странице он опубликовал видео, где говорит, что отдаст деньги, собранные через электронный кошелек, в размере 19 0193 сомов за добрый поступок. В начале социального эксперимента он просит таксистов подвести его бесплатно, все ответили отказом.

Блогер пошел дальше и увидел сидевшего на мосту мальчика по имени Витя, который просил милостыню, Sydyman попросил его поделиться едой, тот не отказал. Потом в видео показали как блогер вместе с мамой мальчика отправились в магазин за покупками.

Давайте плагиатить "ДОБРО" написал в конце своего поста Sydyman.


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URL: https://www.vb.kg/410383
Теги:
гуманитарная помощь, Бишкек
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