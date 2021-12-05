Кыргызстанский блогер Sydyman повторил российских блогеров

Кыргызстанский блогер Sydyman, он же Элмирбек Сыдыманов, решил повторить добрые дела своих российских коллег.

На своей странице он опубликовал видео, где говорит, что отдаст деньги, собранные через электронный кошелек, в размере 19 0193 сомов за добрый поступок. В начале социального эксперимента он просит таксистов подвести его бесплатно, все ответили отказом.

Блогер пошел дальше и увидел сидевшего на мосту мальчика по имени Витя, который просил милостыню, Sydyman попросил его поделиться едой, тот не отказал. Потом в видео показали как блогер вместе с мамой мальчика отправились в магазин за покупками.

Давайте плагиатить "ДОБРО" написал в конце своего поста Sydyman.