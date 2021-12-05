Семья Бакиевых отблагодарили Лукашенко дорогими автомобилями

Инициатива бывших силовиков ByPol опубликовала результаты расследования того, кто конкретно подарил Александру Лукашенко роскошные автомобили, фактически дав ему подкуп дорогим движимым имуществом. Об этом сообщает радио "Свобода" Беларусь.

По данным ByPol, добытым с помощью "Киберпартизанав", стало известно, только за последние 5 лет физические и юридические лица "бесплатно и добровольно" передали Лукашенко 31 автомобиль на 6 миллионов 181 тысячу долларов. Среди автоподарков есть подаренные семьей Бакиевых

Айжан Кененбаева заняла второе место в списке щедрых благотворителей. Она жена Максима Бакиева, сына беглого бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. После государственного переворота семья получила убежище в Беларуси.

В знак благодарности за игнорирование требований о выдаче правоохранительным органам Кыргызстана подарком стал представительский лимузин "Mercedes Maybach C600 Pullman Guard" стоимостью более 1,5 миллиона долларов.

Также от Бакиевых через Айжану Кененбаеву мотоциклетный парк Лукашенко пополнился мотоциклом Harley-Davidson 2018 года за 26000 долларов, - говорится в сообщении издания.