В КР началась заправка самолетов высокотехнологичным российским топливом

Компания "Газпромнефть-Аэро" приступила к заправке высокотехнологичным авиационным топливом JET A-1 регулярных и чартерных рейсов в аэропорту Бишкека "Манас". Об этом сообщили в компании "Газпром нефть", оператором авиатопливного бизнеса которой является "Газпромнефть-Аэро".

Отмечается, что до конца текущего года в "Манасе" планируется реализовать свыше 15 тысяч тонн JET A-1. Теперь "Газпромнефть-Аэро" в Бишкеке обеспечивает топливом JET A- 1 все рейсы российских и иностранных авиакомпаний, таких, как Аэрофлот, S7, Волга Днепр, Turkish Airlines, FlyDubai и другие.

Производство востребованного в международной авиации топлива с апреля 2021 года осуществляет Омский НПЗ компании. Новый высококачественный продукт "Газпром нефти", как подчеркивается, соответствует международным авиационным стандартам и сертифицирован по правилам технического регламента Таможенного союза. Для осуществления топливных операций с JET A-1 персонал ТЗК в аэропорту "Манас" прошел дополнительное обучение в соответствии с международными правилами.

"Переход на JET A-1 позволит создать дополнительное конкурентное преимущество аэропорта "Манас" по обслуживанию грузовых трансконтинентальных рейсов между Европой и Азией, где наблюдается высокий спрос на этот вид авиатоплива. Мы готовы к увеличению объема заправок "в крыло" JET A-1 в Бишкеке, для этого продолжим развитие инфраструктуры ТЗК в аэропорту "Манас", - прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть", осуществляющее реализацию авиационного топлива и заправку воздушных судов "в крыло" в 321 аэропорте в 71 стране мира. Клиентами "Газпромнефть-Аэро" являются свыше 150 российских и иностранных авиакомпаний. В аэропорту "Манас" реализацию топлива осуществляет "Газпромнефть-Аэро Кыргызстан" - совместное предприятие с правительством Кыргызстана.