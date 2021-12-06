В новостройке Колмо прошла акция по защите прав женщин-мигрантов

В новостройке Колмо города Бишкек прошла акция "Защитим права женщин-мигрантов на здоровье"

В ней приняли участие 85 человек, из которых 72 жительницы новостройки получили бесплатные консультации кардиолога, эндокринолога и юриста. Прием у врачей и анализы крови в рамках акции помогли впервые выявить у некоторых женщин диабет, преддиабетное состояние, проблемы с щитовидной железой и с сердцем. Помимо этого, жительницы Колмо имели возможность проконсультироваться у юриста по вопросам земельных, семейных дел и алиментов.

К слову, 18 процентов населения Кыргызстана составляют внутренние мигранты – это почти каждый пятый гражданин. Большинство из них (56,3 процента) – женщины. Именно они, как внутренние мигрантки, испытывают трудности при получении специализированной

медицинской помощи и услуг скорой помощи. Также у них низкая правовая грамотность - зачастую, они не знают, куда обращаться и как получить необходимую информацию. Незнание своих прав приводит к росту заболеваемости среди женщин, беременных женщин, приехавших из регионов страны и проживающих, в основном, в новостройках столицы.

Как отметила врач-эндокринолог Гулнара Наркулова, "необходимо регулярно проводить подобные консультации для своевременного выявления заболеваний". Врачи также дали советы участницам акции по поддержанию здоровья.

На мероприятии приняли участие представители Первомайской районной государственной администрации, начальник муниципального территориального управления №14 Нурсултан Бейшенбек уулу, активисты и жительницы новостройки Колмо.

Целью акции являлось привлечение внимания общественности и лиц, принимающих решения на вопросы здоровья женщин-мигрантов в Кыргызстане.

Мероприятие организовано общественным объединением "Центр помощи женщинам" при поддержке Азиатско-Тихоокеанского форума "Женщины, право и развитие".