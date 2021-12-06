Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Черныша все еще ждет

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут хозяина для щенка-подростка по имени Черныша. Собачке шесть месяцев. Вам нужен маленький "звоночек"? Так вот это он. Но зря лаять или постоянно требовать к себе внимания Черныша не будет. Животное здоровое, привитое и уже стерилизованное. На новое место жительства Чернышу привезут. Телефоны для справок: 0(557)202-615, 0(709)784-537.

Крохотный "звонок"

Взгляните на это очаровательное создание! Девочке два месяца. Когда собачка вырастет, останется маленьким "звоночком". Малышка активная, жизнерадостная, игривая. Уже учится у взрослых собак охранять. От блох и от глистов животное обработано, первую прививку получило. Фонд гарантирует взять на себя стерилизацию, которую нужно будет сделать в возрасте семи месяцев. Обращайтесь по номеру: 0(555)744-148.

Смешные подружки

Фонд помощи животным отдаст в добрые руки щенков-подростков. Это шестимесячные девочки. Красавицы здоровы, привиты от инфекционных заболеваний и уже стерилизованы. Охраняют двор. Отдают собачек только в частный дом на огороженную территорию. Наличие теплой будки обязательно. Желательно взять сразу двух собачек, так как они очень привязаны друг к другу. Больше информации вам дадут по телефону: 0(555)744-148.

Отлично ловит мышей

Нужен дом для кошки, которая отлично ловит мышей. Пушистой красавице чуть больше года. Кошечка здорова, привита, стерилизована. Имеет ветеринарный паспорт. Набирайте: 0(557)674-987.

Спасем шестерку малышей!

В многоэтажном доме под лестницей живет собака с шестью щенками. Жители грозятся вызвать отстрел. Сердобольные граждане просят помочь пристроить малышей. Возможно, вам нужен надежный пушистый друг?! Тогда обращайтесь по следующему номеру: 0(556)044-027 (Гузаля).

Рожденный для любви

Симпатичный пушистый мальчишка ищет дом и заботливых хозяев. Котенку сейчас около пяти месяцев. Он здоровый и активный. По характеру пока еще немного робкий. К лоточку котика приучили. Наш малыш - не для ловли мышей и не для подарка кому-либо! Отдадут котика только людям, любящим животных и готовым заботиться о них. Звоните: 0(700)156-867 (Инна).

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".