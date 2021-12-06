На Оросайском рынке прошел рейд по выявлению и защите детей

Столичная мэрия усилила пешие обходы городских улиц, мы ищем и находим детей, которые подвергаются насилию, попрошайничают или вынужденно работают.

Октябрьский акимиат совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД, отделом защиты семьи и детей управления социального развития, центром образования и МТУ №9 провели инспекцию на территории Ортосайского рынка.

Было выявлено четыре ребенка, которые помогали в воскресный день родителям продавать фрукты и овощи и одна горожанка, которая просила милостыню с ребенком. С родителями детей проведена разъяснительная беседа о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

В столичном муниципалитете отмечают, что на учете в Управлении социального развития Октябрьского района состоит 2821 ребенок, из них: ЛОВЗ с детства до 18 лет – 844; сироты – 68; полусироты – 433; дети из малообеспеченных семей – 444; получают пособие по утере кормильца – 576; дети льготной категории – 63; дети мигрантов и находящиеся, в трудной жизненной ситуации – 393 ребенка.