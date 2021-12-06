Замглавы ЦИК: Люди отдали свои голоса тем политикам, которым доверяют

ЦИК совместно с Комитетом гражданского контроля провел встречу с представителями политических партий, принявших участие в парламентских выборах и представителями СМИ. Было предложено сформировать группу из числа представителей политпартий и кандидатов, общественных наблюдателей для независимой проверки достоверности данных АСУ и ручного подсчета голосов. Об итогах парламентских выборов - с заместителем председателя ЦИК Нурланом Койчукеевым.

Ручной подсчет голосов уже завершен?

- Да, при этом давайте уточним, что это такое. Сразу после 20.00 часов, как только участки закрываются, не отходя, не вынося никуда бюллетени, там же на месте и производится ручной подсчет. До ручного подсчета выходят чеки, которые раздают всем участникам, содержащие данные об итогах электронного голосования, и только потом приступают к ручному подсчету голосов.

Пока ручной подсчет не завершится, не бывает перерывов, нельзя ничего выносить, выходить куда-то, и только после завершения процедуры ручного подсчёта можно покинуть помещение. На данном этапе у нас происходит следующее – на 2494 участках в тот же день при участии наблюдателей и заинтересованных сторон проведен ручной подсчет. Все было сделано открыто, каждый бюллетень за кого отдали голос показывается. Затем это все складывается, суммируется, на это ушло достаточно много времени. После завершения подсчета составляется протокол, в котором отражается вся информация о том, какая партия или кандидат сколько голосов получили.

Получается, что было два протокола - по одномандатникам и по партийным спискам?

- Да. На каждую партию отдельно, плюс внутри указываются данные на каждого кандидата.

Протокол заполняется вручную?

- Есть шаблон, в соответствии с которым вносятся цифры, затем заполняется протокол, подписывается, после чего бюллетени, протокол и чеки запаковываются в сейф-пакеты на участке и по завершению всех необходимых процедур передаются в окружную комиссию. Время, которое отведено на весь процесс, составляет трое суток.

Почему дается трое суток – на участке может иметь место какое-либо нарушение, там присутствуют наблюдатели и им дается трое суток на подачу жалобы непосредственно в избирательную комиссию, где было зафиксировано нарушение. Решения окружной избирательной комиссии могут быть обжалованы в трехдневный срок в ЦИК, а решения ЦИК - в суде.

ЦИК открыт обществу и всем, кто выражает недовольство, но насколько открыты представители политических партий, принимают ли они ваши предложения или они ограничиваются своими возмущениями?

- Мы проводили обсуждения и некоторые вещи меня обрадовали. Среди тех, кто пришел из партий, были лица, заинтересованные в том, чтобы разобраться в проблеме, и они вносили свои предложения, но были и люди, незаинтересованные в том, чтобы докопаться до истины. Их целью было свалить вину на кого-то, они пытались собрать себе дивиденды.

Те, кто набрал наименьшее количество голосов, обычно кричат больше всех. Система была введена в первый раз, и необходимо признать, что были погрешности. Многие люди, особенно в селах, не знали куда поставить галочку, поэтому большой процент испорченных бюллетеней.

В двух районах Бишкека, где проголосовали "против всех", выборы не состоялись. Будут ли перевыборы?

- Люди шли с намерением показать свое отношение к депутатам, к людям, которые выставили свою кандидатуру. То, что в двух районах Бишкека проголосовали против всех, говорит об уровне тех, кто выставил свою кандидатуру. Я надеюсь, что ситуация изменится, и наши политики извлекут из этого уроки. Пришло 34% избирателей и это довольно высокий показатель.

Не было административного ресурса, никто ни на кого не давил, и никто не шел голосовать принудительно. Не было материального стимула, на прошлых парламентских выборах люди шли из-за денег, которые раздавали возле избирательных участков. В этот раз этих двух факторов не было, и люди шли с намерением показать свое отношение. Есть молодые политики, которые без всякого подкупа набрали большое количество голосов. Это говорит о том, что люди отдают предпочтение тому, кому доверяют, это меняет настроение в обществе.