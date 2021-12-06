O!Store + Infinix дарят подарки каждому: от смартфона до телевизора!

Сеть магазинов O!Store и компания Infinix запустили предновогоднюю акцию "О! Подарки от Infinix". Смартфоны Infinix Mobile – это передовые технологии и стильный дизайн, доступные каждому.

Вас ждут гарантированные подарки при покупке смартфонов Infinix:

Смартфоны Infinix; Дорожные чемоданы; Тёплые пледы; Фирменные толстовки О!; Наушники; USB-шнуры; Пылесосы; Телевизоры.

Акция действует только в период с 6 декабря 2021 года по 31 января 2022 года включительно.

Стать участниками акции просто:

1. Купите один из смартфонов Infinix в любом из магазинов O!Store или закажите на сайте ostore.kg;

2. Вытяните свой счастливый купон и заберите подарок.

+ 20 ГБ скоростного интернета в подарок!

Заказав любой смартфон на сайте ostore.kg, вы получите дополнительный интернет-трафик бесплатно.

Кстати, все смартфоны Infinix можно приобрести также в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплаты. Подробная информация на сайте ostore.kg.

Количество товара ограничено. Подарки могут быть выданы в течение 10 рабочих дней в зависимости от региона. Подарки могут отличаться от изображений на картинке. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.