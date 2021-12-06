Кабмин хочет увеличить освободить от НДС поставщиков электромобилей

Кабинет министров КР нацелен на создание условий для существенного увеличения доли электромобилей в стране. Об этом председатель кабмина Акылбек Жапаров сказал в ходе встречи с представителями компаний, поставляющих электромобили.

Жапаров подчеркнул важность перехода на устойчивые виды транспорта.

"Мы намерены запустить электробусы в столице. Для нас приоритетно увеличение электротранспорта в стране и создание соответствующей инфраструктуры. В проекте Налогового кодекса нужно предусмотреть освобождение от уплаты НДС при ввозе электромобилей на ближайшие 3-5 лет. Мы идем к зеленой экономике",- сказал он, добавив, что важность развития зелёной экономики отмечал глава государства на международном климатическом форуме в городе Глазго.

Акылбек Жапаров осмотрел различные модели электромобилей и протестировал одну из них.

В ходе встречи также были обсуждены механизмы предоставления электромобилей в лизинг, а также возможность переоснащения автопарка управления делами президента КР на экологический вид транспорта.