Садыр Жапаров в третий раз отклонил законопроект "О профсоюзах"

Об этом сообщает председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Глава государства, руководствуясь статьями 70, 87 Конституции Кыргызской Республики 02 декабря 2021 г. в очередной раз вернул в Жогорку Кенеш со своими возражениями законопроект "О профсоюзах", принятый депутатами 20 октября. Ранее, этот закон возвращался в парламент в мае и в августе.

Согласно первым возражениям главы государства депутаты должны были доработать проект закона и подготовить согласованный вариант. При этом в состав согласительной комиссии, депутаты должны были включить представителей Кабинета министров КР, самих профсоюзов и объединений (ассоциаций) работодателей. Однако этого сделано не было. Документ был принят депутатами кулуарно и направлен на подписание президенту вновь в сыром виде.

Закон, принятый 20 октября, также нарушает нормы Конституции, Конвенций МОТ №87 и № 98 и устанавливает жесткие рамки и условия деятельности представительных органов работников. Более того, в проект включена целая глава, определяющая достаточно детальные условия формирования рабочих органов, сроки и порядок избрания руководящих органов Федерации профсоюзов Кыргызстана и других профорганизаций. Эти условия должны устанавливаться уставами профсоюзов. Установлена абсолютная монополия федерации, как единственного профсоюзного органа – социального партнера высшей государственной власти Кыргызстана. Многие статьи носят расплывчатый характер, противоречат друг другу.

Подписание данного закона могло повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП +, дающее право беспошлинной торговли со странами Евросоюза.

Правительством Кыргызстана ранее было дано отрицательное заключение по данному проекту, многие замечания не были учтены. Также руководству страны направлены возражения Международной организации труда, международных объединений профсоюзов, неправительственных организаций. В администрацию президента поступило около 70 тысяч подписей граждан против данного законопроекта.

"Мы благодарим Садыра Жапарова за правильное, взвешенное решение, отвечающее интересам страны и трудящихся. В рамках инвентаризации законодательства в настоящее время идет процесс обсуждения проекта закона КР "О профсоюзах", который реально будет направлен на улучшение и усиление института профсоюзов в Кыргызстане, на обеспечение открытости и прозрачности работы профсоюзов и гарантии свободы объединения в целях улучшения условий труда и жизни кыргызстанцев", - говорится в сообщении.