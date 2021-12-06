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Лошади в Бишкеке: Депутат Карамушкина призвала на помощь конокрадов

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- Назгуль Абдыразакова
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В одном из микрорайонов Бишкека на детской площадке пасутся лошади. Об этом на своей страничке фейсбук написал журналист Азиз Пиримкулов.

Комментарии пользователи интернета оставили неоднозначные: кто-то откровенно посмеялся над ситуацией, а кто-то выразил возмущение властям.

Ныне действующий же депутат ЖК КР Ирина Карамушкина и вовсе предложила необычное решение. То ли в шутку, то ли всерьез депутат предложила прибегнуть к услугам конокрадов.

"Может они бесхозные? Уже сколько раз об этом писали и требовали наказать хозяина, кто превратил город в своё стойбище! Где же конокрады, хоть бы кто нибудь их увёл и продал?!", - написала народная избранница.


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URL: https://www.vb.kg/410421
Теги:
Ирина Карамушкина, Бишкек, животные
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