Лошади в Бишкеке: Депутат Карамушкина призвала на помощь конокрадов

В одном из микрорайонов Бишкека на детской площадке пасутся лошади. Об этом на своей страничке фейсбук написал журналист Азиз Пиримкулов.

Комментарии пользователи интернета оставили неоднозначные: кто-то откровенно посмеялся над ситуацией, а кто-то выразил возмущение властям.

Ныне действующий же депутат ЖК КР Ирина Карамушкина и вовсе предложила необычное решение. То ли в шутку, то ли всерьез депутат предложила прибегнуть к услугам конокрадов.

"Может они бесхозные? Уже сколько раз об этом писали и требовали наказать хозяина, кто превратил город в своё стойбище! Где же конокрады, хоть бы кто нибудь их увёл и продал?!", - написала народная избранница.